​«Аякс» против «Астон Виллы»: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций

В Ньоне в пятницу состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций – третьего по рангу клубного турнира УЕФА. По итогам церемонии были сформированы такие пары команд:

«Серветт» - «Виктория» Пльзень;

«Аякс» - «Астон Вилла»;

«Мольде» - «Брюгге»;

«Юнион Сент-Жиллуаз» - «Фенербахче»;

«Динамо» Загреб – ПАОК;

«Штурм» - «Лилль»;

«Маккаби» Хайфа – «Фиорентина»;

«Олимпиакос» - «Маккаби» Тель-Авив.

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций запланированы на 7 марта, а ответные – на 14 марта. В пятницу, 15 марта, состоится жеребьёвка всех оставшихся стадий турнира.

Действующим обладателем трофея Лиги конференций является английский «Вест Хэм».