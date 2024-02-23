​«Аякс» против «Астон Виллы»: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций

В Ньоне в пятницу состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций – третьего по рангу клубного турнира УЕФА. По итогам церемонии были сформированы такие пары команд:
«Серветт» - «Виктория» Пльзень;
«Аякс» - «Астон Вилла»;
«Мольде» - «Брюгге»;
«Юнион Сент-Жиллуаз» - «Фенербахче»;
«Динамо» Загреб – ПАОК;
«Штурм» - «Лилль»;
«Маккаби» Хайфа – «Фиорентина»;
«Олимпиакос» - «Маккаби» Тель-Авив.
Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций запланированы на 7 марта, а ответные – на 14 марта. В пятницу, 15 марта, состоится жеребьёвка всех оставшихся стадий турнира.
Действующим обладателем трофея Лиги конференций является английский «Вест Хэм».
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