«Астон Вилла» Эмери ждёт соперника: Всё о жеребьёвке 1/8 финала Лиги конференций

В пятницу пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций – третьего по рангу клубного турнира континента. Имена своих противников узнают «Астон Вилла», «Фиорентина», «Лилль» и другие команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает всё о предстоящей процедуре.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций состоится в пятницу, 23 февраля. Мероприятие будет принимать штаб-квартира УЕФА в швейцарском Ньоне. Церемония стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за жеребьёвкой можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Кто участвует

В 1/8 финала Лиги конференций выступят 16 команд. Для проведения процедуры жеребьёвки их разбили на сеяных и несеяных. Сеяные команды – это те команды, которые в декабре финишировали первыми на групповой стадии. Несеяные команды – это победители февральского стыкового раунда. Список участников приводим в таблице ниже.

Сеяные Несеяные Лилль Штурм Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа Виктория Пльзень Серветт Брюгге Унион Сент-Жиллуаз Астон Вилла Динамо Загреб Фиорентина Аякс ПАОК Олимпиакос Фенербахче Молде

Процедура жеребьёвки

Процедура жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций будет простой до неприличия. Сначала будет доставаться шарик из корзины несеяных команд, а затем – шарик из корзины сеяных команд. Так и будет сформировываться каждая из восьми пар этой стадии соревнования.

Команды из одной страны на стадии 1/8 финала Лиги конференций пересечься не могут. Также стоит отметить, что сеяные команды будут проводить первые матчи на выезде, а ответные – на своём поле.

Интриги

Лига конференций – третий по рангу клубный турнир УЕФА после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Впрочем, в плей-офф этого соревнования тоже хватает крепких команд. Одна из них – «Астон Вилла», которая сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Интересно посмотреть, кто станет соперником команды Унаи Эмери в 1/8 финала Лиги конференций.

Также любопытно узнать, с кем на следующей стадии Лиги конференций сыграют «Фиорентина», «Фенербахче» и несколько других известных клубов. В общем, интриг хватает.

Когда пройдут матчи

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций состоятся 7 марта, а ответные – 14 марта. Уже 15 марта состоится жеребьёвка четвертьфиналов, полуфиналов и финала третьего клубного турнира Европы. Финальный матч Лиги конференций запланирован на 29 мая – он пройдёт в греческих Афинах.

Подготовил Александр Тихий.