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Лига конференций

Определены все участники 1/8 финала Лиги конференций

23 Февраля 2024 • 01:00 Комментировать

В Лиге конференций завершилась стадия стыкового раунда, по итогам которой были разыграны восемь билетов в 1/8 финала. Эти восемь команд при жеребьёвке составят список несеяных команд, в то время как сеяными будут те, кто в декабре занял первые места на групповой стадии. Итак, список участников 1/8 финала приводим ниже.

Сеяные: «Лилль», «Маккаби» (Тель-Авив), «Виктория» (Пльзень), «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК, «Фенербахче».

Несеяные: «Маккаби» (Хайфа), «Аякс», «Динамо» (Загреб), «Серветт», «Унион Сент-Жиллуаз», «Олимпиакос», «Молде», «Штурм».

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций пройдёт в пятницу, 23 февраля. Не пропустите текстовую трансляцию.

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