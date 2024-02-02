Севикян не сможет сыграть за «Ференцварош» в Лиге конференций

Новичок венгерского «Ференцвароша», молодой вингер Эдгар Севикян, перешедший в венгерский клуб из «Пари НН», не сможет сыграть за новую команду в еврокубке, а именно в Лиге конференций УЕФА.

На сайте «Ференцвароша» появилась заявка из игроков на этот еврокубок – Севикяна в ней не оказалось. Таким образом, футболист сборной Армении в этом розыгрыше еврокубка венгерскому топ-клубу точно не поможет.

Напомним, что в стыках Лиги конференций «Ференцварошу» предстоит сыграть против топ-клуба из Греции, «Олимпиакоса». Севикян стал игроком «Ференцвароша» совсем недавно - этой зимой.