Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Севикян не сможет сыграть за «Ференцварош» в Лиге конференций

02 Февраля 2024 • 21:25 Комментировать

Новичок венгерского «Ференцвароша», молодой вингер Эдгар Севикян, перешедший в венгерский клуб из «Пари НН», не сможет сыграть за новую команду в еврокубке, а именно в Лиге конференций УЕФА.

На сайте «Ференцвароша» появилась заявка из игроков на этот еврокубок – Севикяна в ней не оказалось. Таким образом, футболист сборной Армении в этом розыгрыше еврокубка венгерскому топ-клубу точно не поможет.

Напомним, что в стыках Лиги конференций «Ференцварошу» предстоит сыграть против топ-клуба из Греции, «Олимпиакоса». Севикян стал игроком «Ференцвароша» совсем недавно - этой зимой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Эдгар Севикян Лига конференций ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Модрич принял неожиданное решение по будущему Хави решил, где хочет работать после «Барселоны» Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону» «Реал» анонсировал трансфер Мбаппе «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​Тухель выбрал клуб на следующий сезон ​Назван самый великий футбольный клуб в мире Клопп рассказал о срыве перехода Беллингема в «Ливерпуль» Холанн убеждён, что ему нужно перейти в «Реал» для завоевания «Золотого мяча» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» «Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Февраля
21:25 · Лига конференций УЕФА
Севикян не сможет сыграть за «Ференцварош» в Лиге конференций
18 Декабря
16:18 · Лига конференций УЕФА
​«Аякс» - «Будё-Глимт» и другие пары: Результаты жеребьёвки Лиги конференций
16 Декабря
09:34 · Лига конференций УЕФА
Луческу: «Мне тяжело жить без футбола»
15 Декабря
18:16 · Лига конференций УЕФА
​«Норшелланн» вошёл в историю еврокубков со знаком минус
01:10 · Лига конференций УЕФА
Определились все участники плей-офф Лиги конференций
00:56 · Лига конференций УЕФА
«Астана» осталась без евровесны, разгромно проиграв «Виктории»
00:55 · Лига конференций УЕФА
«Заря» попрощалась с еврокубками, забив 4 гола «Брейдаблику»
14 Декабря
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Виктория» - «Астана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:32 · Россия. Премьер-лига
Оздоев забил в еврокубке
19:55 · Лига конференций УЕФА
Эмери выставил резерв на последнюю игру группы в Лиге конференций
13 Декабря
21:11 · Лига конференций УЕФА
В УЕФА наложили санкции на варшавскую «Легию»
01 Декабря
18:38 · Лига конференций УЕФА
«Астон Вилла» пожаловалась на фанатов варшавской «Легии»
09:00 · Лига конференций УЕФА
12 клубов пробились в плей-офф Лиги конференций 3
30 Ноября
23:06 · Лига конференций УЕФА
Игру Лиги конференций прервали из-за обильного снегопада
22:50 · Лига конференций УЕФА
«Заря» потеряла шансы на плей-офф, пропустив 4 гола от «Гента»
Все новости
Рекомендуем