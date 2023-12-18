​«Аякс» - «Будё-Глимт» и другие пары: Результаты жеребьёвки Лиги конференций

В штаб-квартире УЕФА завершилась жеребьёвка стыкового раунда Лиги конференций. На этой стадии друг с другом сыграют команды, которые заняли вторые места в группах, и команды, которые понизились в классе из Лиги Европы. Представляем результаты жеребьёвки:
«Штурм» - «Слован» Братислава;
«Серветт» - «Лудогорец»;
«Унион Сент-Жиллуаз» - «Айнтрахт»;
«Бетис» - «Динамо» Загреб;
«Олимпиакос» - «Ференцварош»;
«Аякс» - «Будё-Глимт»;
«Мольде» - «Легия»;
«Маккаби» Хайфа – «Гент».
Первые матчи стыкового раунда Лиги конференций пройдут 15 февраля, а ответные – 22 февраля.
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