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Лига конференций

​Здесь есть даже «Аякс»: Рассказываем о жеребьёвке Лиги конференций

17 Декабря 2023 • 22:04 Комментировать

В понедельник состоится жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций – третьего по рангу клубного турнира УЕФА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям об этом мероприятии.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Церемония начнётся 18 декабря в 16:00 по московскому времени. Следить за жеребьёвкой можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Кто участвует

Те команды, которые финишировали на первых местах в группах Лиги конференций, получили путёвки в 1/8 финала турнира. Те, кто занял вторые места, попали в стыковой раунд, который можно считать аналогом 1/16 финала. На этой стадии их соперниками будут команды, финишировавшие на третьих позициях в группах Лиги Европы.

Лига конференций не очень статусная по сравнению с Лигой Европы, однако даже в стыковом раунде этого турнира выступят приличные команды. Крепкие «Олимпиакос», «Бетис» и «Аякс» - в числе тех, кто понизился в Лигу конференций через третьи места в квартетах Лиги Европы. Полный список команд, которые выступят в стыковом раунде третьего по рангу клубного турнира УЕФА, приводим ниже в таблице. Сеяными будут те, кто финишировал на вторых местах в квартетах Лиги конференций.

Сеяные
Несеяные
Слован Олимпиакос
Гент Аякс
Динамо Загреб Бетис
Будё-Глимт Штурм
Легия Унион Сент-Жиллуаз
Ференцварош Маккаби Хайфа
Айнтрахт Серветт
Лудогорец Мольде

Процедура жеребьёвки

Процедура жеребьёвки Лиги конференций проста до неприличия. Команды из корзины сеяных будут попадать на команды из корзины несеяных, формируя таким образом пары. Ограничение только одно – в стыковых матчах друг на друга не могут попасть команды из одной страны. То есть на этой стадии «Унион Сент-Жиллуаз» не может сыграть против «Гента», а «Мольде» - против «Будё-Глимт».

В общем, жеребьёвка будет достаточно быстрой.

Интриги

Лига конференций является лишь третьим по рангу клубным турниром УЕФА, поэтому говорить об интригах на столь ранней стадии объективно сложно. При этом потенциальная пара «Бетис» - «Айнтрахт» выглядела бы достаточно интригующей, согласитесь. В общем, жребий может свести некоторые вполне себе достойные команды.

Когда пройдут матчи

Первые стыковые матчи Лиги конференций состоятся 15 февраля, а ответные – 22 февраля. Победители дуэлей получат восемь путёвок в 1/8 финала Лиги конференций.

Не лишним будет упомянуть команды, которые за счёт финиша на первых местах в группах получили путёвки сразу в 1/8 финала Лиги конференций: «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Виктория» Пльзень, «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК, «Фенербахче».

Подготовил Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Лига конференций
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