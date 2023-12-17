​Здесь есть даже «Аякс»: Рассказываем о жеребьёвке Лиги конференций

В понедельник состоится жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций – третьего по рангу клубного турнира УЕФА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям об этом мероприятии.
Когда и где пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Церемония начнётся 18 декабря в 16:00 по московскому времени. Следить за жеребьёвкой можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.
Кто участвует
Те команды, которые финишировали на первых местах в группах Лиги конференций, получили путёвки в 1/8 финала турнира. Те, кто занял вторые места, попали в стыковой раунд, который можно считать аналогом 1/16 финала. На этой стадии их соперниками будут команды, финишировавшие на третьих позициях в группах Лиги Европы.
Лига конференций не очень статусная по сравнению с Лигой Европы, однако даже в стыковом раунде этого турнира выступят приличные команды. Крепкие «Олимпиакос», «Бетис» и «Аякс» - в числе тех, кто понизился в Лигу конференций через третьи места в квартетах Лиги Европы. Полный список команд, которые выступят в стыковом раунде третьего по рангу клубного турнира УЕФА, приводим ниже в таблице. Сеяными будут те, кто финишировал на вторых местах в квартетах Лиги конференций.
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|Слован
|Олимпиакос
|Гент
|Аякс
|Динамо Загреб
|Бетис
|Будё-Глимт
|Штурм
|Легия
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ференцварош
|Маккаби Хайфа
|Айнтрахт
|Серветт
|Лудогорец
|Мольде
Процедура жеребьёвки
Процедура жеребьёвки Лиги конференций проста до неприличия. Команды из корзины сеяных будут попадать на команды из корзины несеяных, формируя таким образом пары. Ограничение только одно – в стыковых матчах друг на друга не могут попасть команды из одной страны. То есть на этой стадии «Унион Сент-Жиллуаз» не может сыграть против «Гента», а «Мольде» - против «Будё-Глимт».
В общем, жеребьёвка будет достаточно быстрой.
Интриги
Лига конференций является лишь третьим по рангу клубным турниром УЕФА, поэтому говорить об интригах на столь ранней стадии объективно сложно. При этом потенциальная пара «Бетис» - «Айнтрахт» выглядела бы достаточно интригующей, согласитесь. В общем, жребий может свести некоторые вполне себе достойные команды.
Когда пройдут матчи
Первые стыковые матчи Лиги конференций состоятся 15 февраля, а ответные – 22 февраля. Победители дуэлей получат восемь путёвок в 1/8 финала Лиги конференций.
Не лишним будет упомянуть команды, которые за счёт финиша на первых местах в группах получили путёвки сразу в 1/8 финала Лиги конференций: «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Виктория» Пльзень, «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК, «Фенербахче».
Подготовил Александр Тихий.
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