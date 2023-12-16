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Лига конференций

Луческу: «Мне тяжело жить без футбола»

16 Декабря 2023 • 09:34 Комментировать

Румынский специалист Мирча Луческу, известный по работе в петербургском «Зените», высказался об успехах своего сына Рэзвана Луческу на посту главного тренера греческого ПАОКа.

«Рэзван добился хороших результатов с командой. Они дважды обыграли «Айнтрахт» в Лиге конференций. А ведь этот клуб совсем недавно выигрывал Лигу Европы и громил «Баварию» со счетом 5:1. Благодаря такому выступлению на ПАОК обратили внимание во всей Европе.

Что касается меня, то я нахожусь сейчас в Греции. Мне тяжело жить без футбола», - передает слова тренера Digi Sport.

Последним местом работы Луческу было киевское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Мирча Луческу
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