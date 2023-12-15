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Лига конференций

​«Норшелланн» вошёл в историю еврокубков со знаком минус

15 Декабря 2023 • 18:16 Комментировать

Перед последним туром датский «Норшелланн» занимал первое место в своей группе Лиги конференций. Впрочем, в шестом туре датчане проиграли «Лудогорцу» (0:1) и финишировали третьими. Как следствие, «Норшелланн» вылетел из еврокубков.

Как сообщает Opta, «Норшелланн» стал первой командой в истории еврокубков, не сумевшей преодолеть групповой этап с разницей мячей «+10». Датчане в шести матчах забили 17 голов при 7 пропущенных.  

Добавим, что жеребьёвка Лиги конференций пройдёт в понедельник, 18 декабря.

Определились все участники плей-офф Лиги конференций

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Евро-Футбол.Ру,
Лига конференций Норшелланн
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