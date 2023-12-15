​«Норшелланн» вошёл в историю еврокубков со знаком минус

Перед последним туром датский «Норшелланн» занимал первое место в своей группе Лиги конференций. Впрочем, в шестом туре датчане проиграли «Лудогорцу» (0:1) и финишировали третьими. Как следствие, «Норшелланн» вылетел из еврокубков.

Как сообщает Opta, «Норшелланн» стал первой командой в истории еврокубков, не сумевшей преодолеть групповой этап с разницей мячей «+10». Датчане в шести матчах забили 17 голов при 7 пропущенных.

Добавим, что жеребьёвка Лиги конференций пройдёт в понедельник, 18 декабря.

Определились все участники плей-офф Лиги конференций