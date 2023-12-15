Определились все участники плей-офф Лиги конференций

В четверг вечером проходили матчи шестого тура группового этапа Лиги конференций. Команды, занявшие первые места в группах, получили путёвки сразу в 1/8 финала турнира. Ниже приводим этот список.

1-е места групп Лиги конференций: «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Виктория» Пльзень, «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК, «Фенербахче».

В 1/16 финала команды, занявшие вторые места в группах, сыграют с командами, которые заняли третьи места в группах Лиги Европы.

2-е места групп Лиги конференций: «Слован», «Гент», «Динамо» Загреб, «Будё-Глимт», «Легия», «Ференцварош», «Айнтрахт», «Лудогорец».

3-е места групп Лиги Европы: «Олимпиакос», «Аякс», «Бетис», «Штурм», «Унион Сент-Жиллуаз», «Маккаби» Хайфа, «Серветт», «Мольде».

Жеребьёвка Лиги конференций пройдёт 18 декабря.