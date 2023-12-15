«Астана» осталась без евровесны, разгромно проиграв «Виктории»

«Астана» имела призрачные шансы на выход из группы Лиги конференций, но для начала нужно было обыграть на выезде чешскую «Викторию», которая набрала уже 15 очков. К сожалению, сегодня команда из Казахстана не имела никаких шансов, хотя в дебюте Эльхан Астанов зарядил в перекладину. У соперника же с десяток моментов только в первом тайме - в основном небольшие промахи и спасения голкипера. Счет был открыт после прессинга Ибрагима Траоре у линии штрафной, и Адам Влканова после подбора убрал защитника и пробил в цель. Ян Палуска с нескольких метров попал в перекладину, замыкая дальнюю стойку. Вскоре Джон Москейра ворвался в штрафную слева и удвоил перевес - 2:0. Он же оформил дубль дальним ударом с рикошетом.

«Астана» в итоге осталась на третьем месте.