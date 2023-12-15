«Заря» попрощалась с еврокубками, забив 4 гола «Брейдаблику»

«Заря» и «Брейдаблик» прощались с Лигой конференций. Украинцы напоследок вынесли главного аутсайдера группы, который проиграл и в шестом поединке. Эдуардо Герреро открыл счет на второй минуте. Вскоре автогол и удар Петара Мичина - разгром к 19-й минуте. Игорь Горбач забил четвертый мяч после перерыва.

«Заря» набрала 7 очков и осталась третьей.