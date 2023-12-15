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Лига конференций

«Заря» попрощалась с еврокубками, забив 4 гола «Брейдаблику»

15 Декабря 2023 • 00:55 Комментировать
Заря
4:0
Брейдаблик
окончен

«Заря» и «Брейдаблик» прощались с Лигой конференций. Украинцы напоследок вынесли главного аутсайдера группы, который проиграл и в шестом поединке. Эдуардо Герреро открыл счет на второй минуте. Вскоре автогол и удар Петара Мичина - разгром к 19-й минуте. Игорь Горбач забил четвертый мяч после перерыва.

«Заря» набрала 7 очков и осталась третьей.

Протокол игры  
Заря4:0Брейдаблик
(1:0) Герреро Эдуардо2'  
(2:0) Муминович Дамир11'  
(3:0) Мичин Петар19'  
(4:0) Горбач Игорь76'  
Сапутин Александр 90' (Жилкин Антон ( 90') Боль Антон  7' 82' (Алефиренко Даниил ( 82') Батагов Арсений  17'Джордан  83'Снурницын ИгорьМичин Петар 72' (Нагнойный Денис ( 72') Мишнёв Дмитрий 71' (Азиангбе Коджо ( 71') Чурко Вячеслав  65'Горбач ИгорьГерреро ЭдуардоАнтюх Денис  52' 82' (Бугай Владислав ( 82')
Запасные: Данченко ОлегВенделл Боргес
Эйнарссон АнтонЙеоман Андри 46' (Кристинссон Кристофер Инги ( 46'  75') Муминович Дамир  79'Маргейрссон Виктор-Орн  65'Ингварссон ДавидГюннлёйхссон ХёскульдурСигурдарсон Александер 82' (Хлюнссон Агуст ( 82') Людвикссон Антон 87' (Вохлэр Эйпор ( 87') Эйнарссон Виктор 82' (Адальстейнссон Арнор ( 82') Сванторссон Джейсон-ДадиСтейндорссон Кристинн 87' (Сигурьонссон Оливер ( 87')
Запасные: Гуннарссон Атли ГейрФьельдстед Дагур ЭрнЙоханнесен ПатрикОррасон АсгейрСтефанссон ОливерБрагасон Бриньяр-Атли
14 декабря. Стадион "Арена Люблин".

 

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