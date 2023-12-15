«Заря» попрощалась с еврокубками, забив 4 гола «Брейдаблику»

«Заря» и «Брейдаблик» прощались с Лигой конференций. Украинцы напоследок вынесли главного аутсайдера группы, который проиграл и в шестом поединке. Эдуардо Герреро открыл счет на второй минуте. Вскоре автогол и удар Петара Мичина - разгром к 19-й минуте. Игорь Горбач забил четвертый мяч после перерыва.
«Заря» набрала 7 очков и осталась третьей.
Протокол игры
|(1:0) Герреро Эдуардо2'
|(2:0) Муминович Дамир11'
|(3:0) Мичин Петар19'
|(4:0) Горбач Игорь76'
Сапутин Александр90' (Жилкин Антон (90') •Боль Антон 7'82' (Алефиренко Даниил (82') •Батагов Арсений• 17'Джордан• 83'Снурницын Игорь•Мичин Петар72' (Нагнойный Денис (72') •Мишнёв Дмитрий71' (Азиангбе Коджо (71') •Чурко Вячеслав• 65'Горбач Игорь•Герреро Эдуардо•Антюх Денис 52'82' (Бугай Владислав (82')
Запасные: Данченко Олег•Венделл Боргес
Эйнарссон Антон•Йеоман Андри46' (Кристинссон Кристофер Инги (46') • 75'Муминович Дамир• 79'Маргейрссон Виктор-Орн• 65'Ингварссон Давид•Гюннлёйхссон Хёскульдур•Сигурдарсон Александер82' (Хлюнссон Агуст (82') •Людвикссон Антон87' (Вохлэр Эйпор (87') •Эйнарссон Виктор82' (Адальстейнссон Арнор (82') •Сванторссон Джейсон-Дади•Стейндорссон Кристинн87' (Сигурьонссон Оливер (87')
14 декабря. Стадион "Арена Люблин".
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