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Эмери выставил резерв на последнюю игру группы в Лиге конференций

14 Декабря 2023 • 19:55 Комментировать
Зриньски
0:0
Астон Вилла
1-й тайм

Один из лидеров АПЛ, бирмингемская «Астон Вилла» вечером четверга гостит у «Зриньски» в Боснии и Герцеговине. Английский клуб представил свой состав на матч:

Маршалл, Кэш, Конса, Торрес, Морено, Дуглас Луис (к), Диаби, Дзаньоло, Дендонкер, Рамси, Дуран.

Напомним, что «вилланы» гарантировали себе плей-офф Лиги конференций – у клуба первая строчка группы Е и 12 баллов в активе. У «АЗ Алкмаара» с третьего места – шесть очков, что делает «Астон Виллу» недосягаемой для конкурентов ниже.

Текстовую трансляцию грядущей игры во всех подробностях проведёт наш портал. Стартуем в 20:45 по московскому времени!

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ЗРИНЬСКИ АСТОН ВИЛЛА
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