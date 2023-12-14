Эмери выставил резерв на последнюю игру группы в Лиге конференций

Один из лидеров АПЛ, бирмингемская «Астон Вилла» вечером четверга гостит у «Зриньски» в Боснии и Герцеговине. Английский клуб представил свой состав на матч:

Маршалл, Кэш, Конса, Торрес, Морено, Дуглас Луис (к), Диаби, Дзаньоло, Дендонкер, Рамси, Дуран.

Напомним, что «вилланы» гарантировали себе плей-офф Лиги конференций – у клуба первая строчка группы Е и 12 баллов в активе. У «АЗ Алкмаара» с третьего места – шесть очков, что делает «Астон Виллу» недосягаемой для конкурентов ниже.

Текстовую трансляцию грядущей игры во всех подробностях проведёт наш портал. Стартуем в 20:45 по московскому времени!