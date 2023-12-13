В УЕФА наложили санкции на варшавскую «Легию»

УЕФА наложил санкции на варшавскую «Легию». Всё из-за того, что её болельщики в недавнем матче Лиги конференций против «Астон Виллы» поучаствовали в конфликте с бирмингемской полицией, в результате которого пострадали служители закона. Позже руководство «вилланов» пожаловалось на это в УЕФА.

Так, болельщики польского клуба не смогут посетить выездной сектор своей команды в пяти ближайших матчах под эгидой УЕФА. Также польский топ-клуб был оштрафован организацией на немалую сумму в 100 тыс. евро.

В этом сезоне «Легия» играет в третьем по уровню престижа еврокубке – Лиге конференций УЕФА. Поляки идут на втором месте группы Е с девятью баллами.

«Астон Вилла» пожаловалась на фанатов варшавской «Легии»