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В УЕФА наложили санкции на варшавскую «Легию»

13 Декабря 2023 • 21:11 Комментировать
Легия
...
АЗ Алкмаар
Через 23 ч. 17 мин.

УЕФА наложил санкции на варшавскую «Легию». Всё из-за того, что её болельщики в недавнем матче Лиги конференций против «Астон Виллы» поучаствовали в конфликте с бирмингемской полицией, в результате которого пострадали служители закона. Позже руководство «вилланов» пожаловалось на это в УЕФА.

Так, болельщики польского клуба не смогут посетить выездной сектор своей команды в пяти ближайших матчах под эгидой УЕФА. Также польский топ-клуб был оштрафован организацией на немалую сумму в 100 тыс. евро.

В этом сезоне «Легия» играет в третьем по уровню престижа еврокубке – Лиге конференций УЕФА. Поляки идут на втором месте группы Е с девятью баллами.

«Астон Вилла» пожаловалась на фанатов варшавской «Легии»

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В УЕФА наложили санкции на варшавскую «Легию»
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