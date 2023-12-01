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Лига конференций

«Астон Вилла» пожаловалась на фанатов варшавской «Легии»

01 Декабря 2023 • 18:38 Комментировать
Астон Вилла
2:1
Легия

Бирмингемская «Астон Вилла» официально пожаловалась в УЕФА на знаменитых на всю Европу польских фанатов варшавской «Легии».

Дело в том, что вечером минувшего четверга «вилланы» принимали дома «Легию» и обыграли соперника из Восточной Европы – 2:1. Однако до матча фанаты выездной команды подрались с местной полицией. В итоге четыре стража порядка получили ранения.

Тем не менее, «вилланы» благодаря победе решили свои турнирные задачи в Лиге конференций. Клуб гарантировал себе плей-офф турнира. Сейчас у англичан первое место турнирной таблицы и 12 очков в активе. У «Легии» второе место и девять очков, у нидерландского клуба «АЗ Алкмаар» - третье место и шесть очков. Замыкает квартет боснийский «Зриньски», три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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