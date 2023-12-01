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Лига конференций

Официальный аккаунт Лиги конференций поставил украинскому клубу эмблему ЦСКА

01 Декабря 2023 • 09:55 Комментировать
Гент
4:1
Заря

В официальном аккаунте Лиги конференций была допущена ошибка с эмблемой «Зари». Вместо логотипа украинского клуба была поставлена эмблема, которая принадлежит московскому ЦСКА.

Спустя некоторое время оплошность была исправлена из-за волны критики со стороны украинских любителей футбола. Фанаты бурно отреагировали на эмблему «армейского» клуба рядом с названием клуба, который ранее базировался в Луганске.

В четверг, 30 ноября, «Заря» провела гостевую встречу против бельгийского «Гента». Украинский коллектив потерпел разгромное поражение со счетом 1:4. «Заря» досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф еврокубка.

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Евро-Футбол.Ру,
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