Официальный аккаунт Лиги конференций поставил украинскому клубу эмблему ЦСКА

В официальном аккаунте Лиги конференций была допущена ошибка с эмблемой «Зари». Вместо логотипа украинского клуба была поставлена эмблема, которая принадлежит московскому ЦСКА.

Спустя некоторое время оплошность была исправлена из-за волны критики со стороны украинских любителей футбола. Фанаты бурно отреагировали на эмблему «армейского» клуба рядом с названием клуба, который ранее базировался в Луганске.

В четверг, 30 ноября, «Заря» провела гостевую встречу против бельгийского «Гента». Украинский коллектив потерпел разгромное поражение со счетом 1:4. «Заря» досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф еврокубка.

12 клубов пробились в плей-офф Лиги конференций