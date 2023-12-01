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Лига конференций

12 клубов пробились в плей-офф Лиги конференций

01 Декабря 2023 • 09:00 Комментировать

В четверг, 30 ноября, состоялись матчи предпоследнего тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/2024. По итогам этих игр были определены 12 участников плей-офф.

В следующую стадию соревнований пробились: ПАОК (Греция), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Брюгге» (Бельгия), «Фиорентина» (Италия), «Гент» (Бельгия), «Лилль» (Франция), «Маккаби» Т-А (Израиль), «Слован» (Словакия), «Айнтрахт» (Германия) и «Серветт» (Швейцария), перешедший из Лиги Европы.

Заключительный тур группового этапа Лиги конференций состоится 14 декабря.

14 команд вышли в плей-офф Лиги Европы

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Брюгге Лилль Фиорентина Айнтрахт Франкфурт Астон Вилла ещё теги
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