12 клубов пробились в плей-офф Лиги конференций

В четверг, 30 ноября, состоялись матчи предпоследнего тура группового раунда Лиги конференций сезона-2023/2024. По итогам этих игр были определены 12 участников плей-офф.
В следующую стадию соревнований пробились: ПАОК (Греция), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Брюгге» (Бельгия), «Фиорентина» (Италия), «Гент» (Бельгия), «Лилль» (Франция), «Маккаби» Т-А (Израиль), «Слован» (Словакия), «Айнтрахт» (Германия) и «Серветт» (Швейцария), перешедший из Лиги Европы.
Заключительный тур группового этапа Лиги конференций состоится 14 декабря.
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