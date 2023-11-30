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Лига конференций

Игру Лиги конференций прервали из-за обильного снегопада

30 Ноября 2023 • 23:06 Комментировать
ХИК
2:2
Абердин

Матч Лиги конференций УЕФА между финским ХИКом из столичного города Хельсинки и шотландским «Абердином» прервали из-за сильного снегопада в Финляндии.

Так, на 73-й минуте игры осадки засыпали футбольное поле до такой степени, что на нём перестали виднеться линии разграничения. Пришлось в дело вмешаться спецтехнике, которая расчистила поле, пока футболисты около 13 минут сидели в раздевалке. В конце концов, поле расчистили и матч был доигран. Победителя в нём, кстати, команды не выявили – игра завершилась боевой ничьей.

Напомним, что и ХИК, и «Абердин» вылетели из Лиги конференций ещё в четвёртом туре группового этапа.

Протокол игры  
ХИК2:2Абердин
(1:0) Банде Хассане16'  
(2:0) Хостикка Сантери33'  
  41'Макдональд Ангус (2:1)
  56'Дук (2:2)
Маенпяя НикиХальме Аапо 74' (Олусанья Антони ( 74') Тенхо Миро  86'Пелтола МаттиСоири ПюрюЛингман Лукас  90'Канеллопулос Гиоргос 67' (Оллила Туомас ( 67') Кескинен Топи  86'Хостикка Сантери 67' (Райтала Юкка ( 67') Радулович БоянБанде Хассане 67' (Хетемай Перпарим ( 67')
Запасные: Да Грака КристоферХямяляйнен НикоПаананен АлексиТойвио ЙоонаРогич ФилипКоуассиви-Бениссан КевинТанака АтомуОст Джесси
Келле РоосРубежич СлободанМакдональд АнгусЙенсен РичардМилн Джек 74' (Девлин Никки ( 74') Полвара ДантеБаррон Коннор  42'Данкан Райан 46' (Макграт Джейми ( 46') Хейз ДжонатанГейе Папе Хабиб 46' (Соклер Эстер ( 46') Дук 74' (Миовски Боян ( 74')
Запасные: Шинни ГрэмМакГэрри ДжеймсКларксон ЛейтонУильямс Рис IIГартенманн СтефанМаршалл ФиндлиДуган РоссДадья Ор
30 ноября. Стадион "Арена Болт".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Абердин Хик

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