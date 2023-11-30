Игру Лиги конференций прервали из-за обильного снегопада

Матч Лиги конференций УЕФА между финским ХИКом из столичного города Хельсинки и шотландским «Абердином» прервали из-за сильного снегопада в Финляндии.
Так, на 73-й минуте игры осадки засыпали футбольное поле до такой степени, что на нём перестали виднеться линии разграничения. Пришлось в дело вмешаться спецтехнике, которая расчистила поле, пока футболисты около 13 минут сидели в раздевалке. В конце концов, поле расчистили и матч был доигран. Победителя в нём, кстати, команды не выявили – игра завершилась боевой ничьей.
Напомним, что и ХИК, и «Абердин» вылетели из Лиги конференций ещё в четвёртом туре группового этапа.
Протокол игры
|(1:0) Банде Хассане16'
|(2:0) Хостикка Сантери33'
|41'Макдональд Ангус (2:1)
|56'Дук (2:2)
Маенпяя Ники•Хальме Аапо74' (Олусанья Антони (74') •Тенхо Миро• 86'Пелтола Матти•Соири Пюрю•Лингман Лукас• 90'Канеллопулос Гиоргос67' (Оллила Туомас (67') •Кескинен Топи• 86'Хостикка Сантери67' (Райтала Юкка (67') •Радулович Боян•Банде Хассане67' (Хетемай Перпарим (67')
Келле Роос•Рубежич Слободан•Макдональд Ангус•Йенсен Ричард•Милн Джек74' (Девлин Никки (74') •Полвара Данте•Баррон Коннор• 42'Данкан Райан46' (Макграт Джейми (46') •Хейз Джонатан•Гейе Папе Хабиб46' (Соклер Эстер (46') •Дук74' (Миовски Боян (74')
30 ноября. Стадион "Арена Болт".
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