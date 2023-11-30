Игру Лиги конференций прервали из-за обильного снегопада

Матч Лиги конференций УЕФА между финским ХИКом из столичного города Хельсинки и шотландским «Абердином» прервали из-за сильного снегопада в Финляндии.

Так, на 73-й минуте игры осадки засыпали футбольное поле до такой степени, что на нём перестали виднеться линии разграничения. Пришлось в дело вмешаться спецтехнике, которая расчистила поле, пока футболисты около 13 минут сидели в раздевалке. В конце концов, поле расчистили и матч был доигран. Победителя в нём, кстати, команды не выявили – игра завершилась боевой ничьей.

Напомним, что и ХИК, и «Абердин» вылетели из Лиги конференций ещё в четвёртом туре группового этапа.