«Заря» потеряла шансы на плей-офф, пропустив 4 гола от «Гента»

У «Зари» оставались призрачные шансы побороться за выход из группы Лиги конференций, для этого обязательно нужно было переиграть на выезде «Гент». В середине первого тайма Малик Фофанан от центрального круга приблизился к штрафной и метко пробил в нижний угол ворот - 1:0. В первом тайме у команды были моменты неоднократно увеличить счет на табло, но мяч больше не шел в ворота. Сразу после перерыва Ноа Фадига с правого края штрафной плотно прострелил, и мяч от Арсения Батагова срикошетил в сетку. Вскоре Гифт Орбан в центре штрафной принял мяч после кросса справа и вколотил его в цель - 3:0. Серьезная травма на ровном месте голкипера «Гента» Поля Нарди выбила команды из колеи, но игра возобновилась. Омри Гандельман в двух атаках подряд расстреливал ворота и все же забил. Денис Нагнойный дальним ударом забил гол престижа - 4:1.

«Гент» досрочно вышел из группы, «Заря» идет на третьем месте и потеряла шансы на плей-офф.