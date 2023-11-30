Голкипер «Гента» получил тяжёлую травму при обычном выносе мяча

Кошмарную травму в совершенно обычной футбольной ситуации на поле получил голкипер бельгийского «Гента» Поль Нарди.

В игре Лиги конференций против украинской «Зари» Нарди просто решил вынести мяч подальше от своей штрафной, как вдруг после удара по спортивному снаряду рухнул на газон с криками. После пострадавшему несколько минут оказывали помощь и в итоге унесли на носилках за пределы поля. Травмированного голкипера, разумеется, вынужденно заменили на Дави Руфа.

Отметим, что в игре «Гента» и «Зари» победу с разгромным счётом пока одерживают бельгийцы. К своему завершению близится второй тайм, на табло – 4:1.