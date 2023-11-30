«Астана» упустила свои шансы и проиграла загребскому «Динамо»

В пятом туре Лиги конференций «Астана» играла дома против загребского «Динамо». Уже в дебюте хозяева заработали пенальти, а Дембо Дарбо запорол супершанс ударом почти по центру, голкипер ногой парировал. Еще один хороший момент - Ян Вороговский после подачи на 11-метровую отметку пробил рядом со штангой. После перерыва всё пошло наперекосяк для «Астаны». Петар Сучич после сольного прохода пробил метров с 20, вратарь справился, но защитник вынес мяч на ногу Габриэлю Видовичу, который и открыл счет. Душан Йованчич получил вторую желтую карточку - удаление у хозяев. А вскоре после навеса с углового Такуро Канеко рикошетом от штанги удвоил перевес «Динамо». Тут же Садех Мохаррами зарядил в перекладину.

Для выхода из группы «Астане» нужно надеяться на удобные для себя результаты других матчей, а также побеждать «Викторию», которая пока идет без потерь.