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Лига конференций

«Астана» упустила свои шансы и проиграла загребскому «Динамо»

30 Ноября 2023 • 20:28 Комментировать
Астана
0:2
Динамо Загреб
окончен

В пятом туре Лиги конференций «Астана» играла дома против загребского «Динамо». Уже в дебюте хозяева заработали пенальти, а Дембо Дарбо запорол супершанс ударом почти по центру, голкипер ногой парировал. Еще один хороший момент - Ян Вороговский после подачи на 11-метровую отметку пробил рядом со штангой. После перерыва всё пошло наперекосяк для «Астаны». Петар Сучич после сольного прохода пробил метров с 20, вратарь справился, но защитник вынес мяч на ногу Габриэлю Видовичу, который и открыл счет. Душан Йованчич получил вторую желтую карточку - удаление у хозяев. А вскоре после навеса с углового Такуро Канеко рикошетом от штанги удвоил перевес «Динамо». Тут же Садех Мохаррами зарядил в перекладину.

Для выхода из группы «Астане» нужно надеяться на удобные для себя результаты других матчей, а также побеждать «Викторию», которая пока идет без потерь.

Протокол игры  
Астана0:2Динамо Загреб
  48'Видович Габриэль (0:1)
  79'Канеко Такуро (0:2)
Чондрич ЙосипАроян Вараздат  73'Марочкин АлександрТомашевич ЗаркоОганесян КамоКуат Исламбек  38' 78' (Бейсебеков Абзал ( 78') Йованчич Душан  59'  73'Вороговский Ян 78' (Досмагамбетов Тимур ( 78') Урега Фабьен 31' (Лончар Стьепан ( 31') Дарбо Дембо 63' (Томасов Марин ( 63') Астанов Эльхан 63' (Аймбетов Абат ( 63')
Запасные: Прокопенко ВладиславЖаксылыков НуралиБасманов СтаниславПодымский ДанилЗаруцкий Александр
Загорац ДаниэльМохаррами СадехРистовски Стефан 79' (Перкович Мауро ( 79') Перич Дино  72' 75' (Шутало Бошко ( 75') Любичич РобертБулат Марко 46' (Сучич Петар ( 46') Мишич ЙосипКанеко ТакуроБатурина Мартин 79' (Халилович Тибор ( 79') Видович Габриэль 86' (Рукавина Габриэль ( 86') Петкович Бруно
Запасные: Куленович СандроМарин АнтониоЭмрели МахирМенало ЛукаБерноэр МаксимШпикич ДариоНевистич Иван
30 ноября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Астана Динамо Загреб

Новости по матчу

Сегодня, 30 Ноября
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Надежная ставка и прогноз на матч группового этапа Лиги конференций Астана – Динамо Загреб – 30 ноября 2023
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