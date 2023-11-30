Тель-Авивский «Маккаби» стал пятым участником плей-офф Лиги конференций

В четверг вечером «Маккаби» из Тель-Авива присоединился к остальным четырём командам, которые гарантировали себе выход в минимум 1/16 финала Лиги конференций.
Израильская команда обыграла на выезде экзотического соперника, представителя Исландии – «Брейдаблик». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу израильтян. Решающий гол забил Эран Захави.
Таким образом, «Маккаби» стал пятой командой, которая на данный момент точно не опустится ниже второго места в своей группе. Ранее выход в следующую стадию турнира оформили ПАОК, франкфуртский «Айнтрахт» из квартета G, чешская «Виктория» из группы С и представитель группы D, бельгийский «Брюгге».
Протокол игры
|36'Битон Дан (0:1)
|(1:1) Эйольфссон Гисли61'
|82'Захави Эран (1:2)
Эйнарссон Антон•Гюннлёйхссон Хёскульдур•Муминович Дамир• 90'Маргейрссон Виктор-Орн•Йеоман Андри62' (Кристинссон Кристофер Инги (62') •Эйнарссон Виктор•Людвикссон Антон•Эйольфссон Гисли 39'• 90'Сванторссон Джейсон-Дади•Стейндорссон Кристинн62' (Хлюнссон Агуст (62') •Ингварссон Давид
Москера Орландо•Коэн Авишай•Люккассен Деррик• 78'Саборит Энрик•Ревиво Рой•Каничовски Габи• 67'Ван Оверем Йорис•Перец Дор•Битон Дан 37'68' (Тургеман Дор (68') •Захави Эран90' (Давида Ошер (90') •Милсон88' (Йейни Ширан (88')
30 ноября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
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