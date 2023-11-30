Тель-Авивский «Маккаби» стал пятым участником плей-офф Лиги конференций

В четверг вечером «Маккаби» из Тель-Авива присоединился к остальным четырём командам, которые гарантировали себе выход в минимум 1/16 финала Лиги конференций.

Израильская команда обыграла на выезде экзотического соперника, представителя Исландии – «Брейдаблик». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу израильтян. Решающий гол забил Эран Захави.

Таким образом, «Маккаби» стал пятой командой, которая на данный момент точно не опустится ниже второго места в своей группе. Ранее выход в следующую стадию турнира оформили ПАОК, франкфуртский «Айнтрахт» из квартета G, чешская «Виктория» из группы С и представитель группы D, бельгийский «Брюгге».