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Лига конференций

Тель-Авивский «Маккаби» стал пятым участником плей-офф Лиги конференций

30 Ноября 2023 • 18:51 Комментировать
Брейдаблик
1:2
Маккаби Тель-Авив

В четверг вечером «Маккаби» из Тель-Авива присоединился к остальным четырём командам, которые гарантировали себе выход в минимум 1/16 финала Лиги конференций.

Израильская команда обыграла на выезде экзотического соперника, представителя Исландии – «Брейдаблик». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу израильтян. Решающий гол забил Эран Захави.

Таким образом, «Маккаби» стал пятой командой, которая на данный момент точно не опустится ниже второго места в своей группе. Ранее выход в следующую стадию турнира оформили ПАОК, франкфуртский «Айнтрахт» из квартета G, чешская «Виктория» из группы С и представитель группы D, бельгийский «Брюгге».

Протокол игры  
Брейдаблик1:2Маккаби Тель-Авив
  36'Битон Дан (0:1)
(1:1) Эйольфссон Гисли61'  
  82'Захави Эран (1:2)
Эйнарссон АнтонГюннлёйхссон ХёскульдурМуминович Дамир  90'Маргейрссон Виктор-ОрнЙеоман Андри 62' (Кристинссон Кристофер Инги ( 62') Эйнарссон ВикторЛюдвикссон АнтонЭйольфссон Гисли  39'  90'Сванторссон Джейсон-ДадиСтейндорссон Кристинн 62' (Хлюнссон Агуст ( 62') Ингварссон Давид
Запасные: Гуннарссон Атли ГейрВохлэр ЭйпорФьельдстед Дагур ЭрнАдальстейнссон АрнорСигурьонссон ОливерХельгасон ХильмарОррасон АсгейрСтефанссон ОливерСигурдарсон АлександерБрагасон Бриньяр-Атли
Москера ОрландоКоэн АвишайЛюккассен Деррик  78'Саборит ЭнрикРевиво РойКаничовски Габи  67'Ван Оверем ЙорисПерец ДорБитон Дан  37' 68' (Тургеман Дор ( 68') Захави Эран 90' (Давида Ошер ( 90') Милсон 88' (Йейни Ширан ( 88')
Запасные: Голаса ЭйялКоэн ЙонатанДавидзаде ОфирБондосо КикоСайед Абу ФархиТененбаум ДаниэльМасон ИванШахар ИдоБитон Нир
30 ноября. Стадион "Лаугардалсвёллур".

 

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Бесплатная ставка и прогноз на матч группового этапа Лиги конференций Брейдаблик – Маккаби Тель-Авив – 30 ноября 2023
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