«Заря» уступила «Маккаби» из Тель-Авива в отложенном матче Лиги конференций

В необычный для групповой стадии еврокубков день прошёл матч Лиги конференций между «Маккаби» из Тель-Авива и «Зарёй». Гол Габи Каничовски отменил арбитр из-за офсайда, но номинальные хозяева забили трижды подряд всего за 15 минут на стыке таймов. Эран Захави издали забросил мяч за спину голкиперу. Дор Перец на подборе в касание протолкнул мяч под голкипером - 2:0. Вскоре он же замкнул прострел на линию вратарской. Эдуардо Герреро завершил атаку «Зари» по левому флангу, отыграв один гол. Игорь Горбач отличился после прострела уже с левого края поля.
Но все же 2:3, «Заря» идет третьей с 4 очками в активе, а вот соперник почти вышел из группы, набрав 9 баллов.
Протокол игры
|(1:0) Захави Эран45'
|(2:0) Перец Дор46'
|(3:0) Перец Дор60'
|71'Герреро Эдуардо (3:1)
|88'Горбач Игорь (3:2)
Москера Орландо•Коэн Авишай•Люккассен Деррик66' (Битон Нир (66') •Саборит Энрик•Ревиво Рой• 82'Перец Дор•Ван Оверем Йорис• 52'Каничовски Габи66' (Тургеман Дор (66') •Битон Дан77' (Голаса Эйял (77') •Захави Эран84' (Давидзаде Офир (84') •Милсон76' (Коэн Йонатан (76')
Турбаевский Никита•Алефиренко Даниил59' (Мишнёв Дмитрий (59') • 65'Батагов Арсений•Джордан 50'66' (Боль Антон (66') • 90'Снурницын Игорь•Кирюханцев Игорь81' (Данченко Олег (81') •Мичин Петар•Чурко Вячеслав59' (Горбач Игорь (59') •Нагнойный Денис81' (Бугай Владислав (81') •Антюх Денис•Герреро Эдуардо
25 ноября. Стадион "ТСК Арена".
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