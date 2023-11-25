«Заря» уступила «Маккаби» из Тель-Авива в отложенном матче Лиги конференций

В необычный для групповой стадии еврокубков день прошёл матч Лиги конференций между «Маккаби» из Тель-Авива и «Зарёй». Гол Габи Каничовски отменил арбитр из-за офсайда, но номинальные хозяева забили трижды подряд всего за 15 минут на стыке таймов. Эран Захави издали забросил мяч за спину голкиперу. Дор Перец на подборе в касание протолкнул мяч под голкипером - 2:0. Вскоре он же замкнул прострел на линию вратарской. Эдуардо Герреро завершил атаку «Зари» по левому флангу, отыграв один гол. Игорь Горбач отличился после прострела уже с левого края поля.

Но все же 2:3, «Заря» идет третьей с 4 очками в активе, а вот соперник почти вышел из группы, набрав 9 баллов.