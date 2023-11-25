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Лига конференций

«Заря» уступила «Маккаби» из Тель-Авива в отложенном матче Лиги конференций

25 Ноября 2023 • 20:36 Комментировать
Маккаби Тель-Авив
3:2
Заря

В необычный для групповой стадии еврокубков день прошёл матч Лиги конференций между «Маккаби» из Тель-Авива и «Зарёй». Гол Габи Каничовски отменил арбитр из-за офсайда, но номинальные хозяева забили трижды подряд всего за 15 минут на стыке таймов. Эран Захави издали забросил мяч за спину голкиперу. Дор Перец на подборе в касание протолкнул мяч под голкипером - 2:0. Вскоре он же замкнул прострел на линию вратарской. Эдуардо Герреро завершил атаку «Зари» по левому флангу, отыграв один гол. Игорь Горбач отличился после прострела уже с левого края поля.

Но все же 2:3, «Заря» идет третьей с 4 очками в активе, а вот соперник почти вышел из группы, набрав 9 баллов.

Протокол игры  
Маккаби Тель-Авив3:2Заря
(1:0) Захави Эран45'  
(2:0) Перец Дор46'  
(3:0) Перец Дор60'  
  71'Герреро Эдуардо (3:1)
  88'Горбач Игорь (3:2)
Москера ОрландоКоэн АвишайЛюккассен Деррик 66' (Битон Нир ( 66') Саборит ЭнрикРевиво Рой  82'Перец ДорВан Оверем Йорис  52'Каничовски Габи 66' (Тургеман Дор ( 66') Битон Дан 77' (Голаса Эйял ( 77') Захави Эран 84' (Давидзаде Офир ( 84') Милсон 76' (Коэн Йонатан ( 76')
Запасные: Машпати РоиДавида ОшерБондосо КикоТененбаум ДаниэльМасон ИванШахар ИдоЙейни Ширан
Турбаевский НикитаАлефиренко Даниил 59' (Мишнёв Дмитрий ( 59'  65') Батагов АрсенийДжордан  50' 66' (Боль Антон ( 66'  90') Снурницын ИгорьКирюханцев Игорь 81' (Данченко Олег ( 81') Мичин ПетарЧурко Вячеслав 59' (Горбач Игорь ( 59') Нагнойный Денис 81' (Бугай Владислав ( 81') Антюх ДенисГерреро Эдуардо
Запасные: Жилкин АнтонАзиангбе КоджоСапутин АлександрДришлюк Кирилл
25 ноября. Стадион "ТСК Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Заря Маккаби Тель-Авив

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Сегодня, 25 Ноября
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Маккаби Тель-Авив – Заря: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги конференций – 25 ноября 2023 года
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