​Эмери: «Важный и сложный матч»

Английская «Астон Вилла» обыграла в очередном, четвертом туре группового раунда Лиги конференций «сыроваров» из АЗ. Испанский наставник бирмингемского клуба Унаи Эмери доволен прошедшей игрой, он заявил, что она была очень непростой - но важной.

- Очень рад, мы выиграли очень важный и очень непростой матч, ведь соперник забил первый. Мы должны относиться с уважением к нему. Очень хорошая команда. Но и мы растем. Теперь нас ждет матч с «Легией», и его мы также ждем с нетерпением, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

Следующий тур группового раунда Лиги конференций состоится в последний день ноября - 30 числа.