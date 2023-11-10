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«Заря» проиграла «Маккаби» Тель-Авив, пропустив три гола за тайм

10 Ноября 2023 • 00:56 Комментировать
Заря
1:3
Маккаби Тель-Авив

«Заря» и «Маккаби» Тель-Авив провели свой третий матч в Лиге конференций. Деррик Люккассен быстро открыл счет после подачи углового и удобного отскока. В середине тайма Дор Перец удвоил перевес израильтян. Обмен хорошими атаками, и номинальные гости ушли на перерыв при счете 3:0. Это Перец снова здорово сыграл вверху. Петар Мичин, казалось, размочил счет, но арбитр отменил гол, вне игры. Викентий Волошин зарядил в дальнюю штангу с линии штрафной. И все же «Заря» забила, в контратаке результативно сыграл Даниил Алефиренко.

«Маккаби» с 6 очками потеснил «Зарю» (4) со второго места. Лидирует «Гент» (10).

Протокол игры  
Заря1:3Маккаби Тель-Авив
  7'Люккассен Деррик (0:1)
  26'Перец Дор (0:2)
  43'Перец Дор (0:3)
(1:3) Горбач Игорь74'  
Турбаевский НикитаДжорданБатагов АрсенийСнурницын Игорь  49'Данченко ОлегНагнойный Денис 87' (Венделл Боргес ( 87') Кирюханцев Игорь 90' (Чурко Вячеслав ( 90') Мичин Петар 66' (Волошин Викентий ( 66') Яцык АлександрАнтюх Денис 66' (Алефиренко Даниил ( 66') Герреро Эдуардо 46' (Горбач Игорь ( 46')
Запасные: Азиангбе КоджоБоль АнтонСапутин АлександрМишнёв ДмитрийДришлюк КириллБугай Владислав
Москера ОрландоКоэн Авишай  87'Люккассен Деррик  56'Саборит ЭнрикРевиво Рой 72' (Тургеман Дор ( 72') Перец ДорВан Оверем Йорис 73' (Голаса Эйял ( 73') Каничовски ГабиБитон Дан 65' (Битон Нир ( 65') Захави Эран 90' (Шахар Идо ( 90') Милсон 90' (Давида Ошер ( 90')
Запасные: Коэн ЙонатанДавидзаде ОфирНахмиас ИданБондосо КикоТененбаум ДаниэльМасон ИванЙейни Ширан
09 ноября. Стадион "Арена Люблин".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Заря Маккаби Тель-Авив

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09 Ноября
22:30
«Заря» - «Маккаби» Тель-Авив: Заря - Маккаби Тель-Авив - 1:3
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