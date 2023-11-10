«Заря» проиграла «Маккаби» Тель-Авив, пропустив три гола за тайм

«Заря» и «Маккаби» Тель-Авив провели свой третий матч в Лиге конференций. Деррик Люккассен быстро открыл счет после подачи углового и удобного отскока. В середине тайма Дор Перец удвоил перевес израильтян. Обмен хорошими атаками, и номинальные гости ушли на перерыв при счете 3:0. Это Перец снова здорово сыграл вверху. Петар Мичин, казалось, размочил счет, но арбитр отменил гол, вне игры. Викентий Волошин зарядил в дальнюю штангу с линии штрафной. И все же «Заря» забила, в контратаке результативно сыграл Даниил Алефиренко.
«Маккаби» с 6 очками потеснил «Зарю» (4) со второго места. Лидирует «Гент» (10).
Протокол игры
|7'Люккассен Деррик (0:1)
|26'Перец Дор (0:2)
|43'Перец Дор (0:3)
|(1:3) Горбач Игорь74'
Турбаевский Никита•Джордан•Батагов Арсений•Снурницын Игорь• 49'Данченко Олег•Нагнойный Денис87' (Венделл Боргес (87') •Кирюханцев Игорь90' (Чурко Вячеслав (90') •Мичин Петар66' (Волошин Викентий (66') •Яцык Александр•Антюх Денис66' (Алефиренко Даниил (66') •Герреро Эдуардо46' (Горбач Игорь (46')
Москера Орландо•Коэн Авишай• 87'Люккассен Деррик• 56'Саборит Энрик•Ревиво Рой72' (Тургеман Дор (72') •Перец Дор•Ван Оверем Йорис73' (Голаса Эйял (73') •Каничовски Габи•Битон Дан65' (Битон Нир (65') •Захави Эран90' (Шахар Идо (90') •Милсон90' (Давида Ошер (90')
09 ноября. Стадион "Арена Люблин".
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