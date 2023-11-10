«Заря» проиграла «Маккаби» Тель-Авив, пропустив три гола за тайм

«Заря» и «Маккаби» Тель-Авив провели свой третий матч в Лиге конференций. Деррик Люккассен быстро открыл счет после подачи углового и удобного отскока. В середине тайма Дор Перец удвоил перевес израильтян. Обмен хорошими атаками, и номинальные гости ушли на перерыв при счете 3:0. Это Перец снова здорово сыграл вверху. Петар Мичин, казалось, размочил счет, но арбитр отменил гол, вне игры. Викентий Волошин зарядил в дальнюю штангу с линии штрафной. И все же «Заря» забила, в контратаке результативно сыграл Даниил Алефиренко.

«Маккаби» с 6 очками потеснил «Зарю» (4) со второго места. Лидирует «Гент» (10).