Вечером четверга ПАОК, за который выступает россиянин Магомед Оздоев и франкфуртский «Айнтрахт» оформили выход из группы G в Лиге конференций УЕФА.

Клуб из Салоников дома сыграл в боевую ничью с «Абердином» из Шотландии - 2:2. А франкфуртцы с минимальным счётом в гостях оказались сильнее финского ХИКа.

Таким образом, у ПАОКа – 10 очков, у «Айнтрахта» - 9. Они становятся недосягаемы для «Абердина» с двумя баллами и ХИКа, у которого лишь одно очко в активе после четырёх туров. Сыграть всем командам в квартете осталось лишь два тура, в которых максимум можно набрать шесть очков.