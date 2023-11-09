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ПАОК Оздоева и франкфуртский «Айнтрахт» - в плей-офф Лиги конференций официально

09 Ноября 2023 • 22:45 Комментировать
ПАОК
2:2
Абердин
окончен

Вечером четверга ПАОК, за который выступает россиянин Магомед Оздоев и франкфуртский «Айнтрахт» оформили выход из группы G в Лиге конференций УЕФА.

Клуб из Салоников дома сыграл в боевую ничью с «Абердином» из Шотландии - 2:2. А франкфуртцы с минимальным счётом в гостях оказались сильнее финского ХИКа.

Таким образом, у ПАОКа – 10 очков, у «Айнтрахта» - 9. Они становятся недосягаемы для «Абердина» с двумя баллами и ХИКа, у которого лишь одно очко в активе после четырёх туров. Сыграть всем командам в квартете осталось лишь два тура, в которых максимум можно набрать шесть очков.

Протокол игры  
ПАОК2:2Абердин
  14'Дук (0:1)
(1:1) Тайсон Фреда23'  
(2:1) Саматта Мбвана67'  
  70'Макграт Джейми (2:2)
Котарски ДоминикВиейринья  34' 82' (Живкович Андрия ( 82') Трост-Эконг ВиллиамКулиеракис Костас  90'Баба Абдул-Рахман 85' (Вракас Георгиос ( 85') Циггарас Теохарис  45' 65' (Оздоев Магомед ( 65') Шваб ШтефанДесподов Кирилл 82' (Кедзёра Томаш ( 82') Константелиас ЯнисТайсон ФредаБрэндон Льямас 64' (Саматта Мбвана ( 64')
Запасные: Мейте СуалихоЦимас СтефаносМихаилидис ЯннисЛуиш РафаэлЛиратцис ЭлефтериосМург ТомасЖивкович Живко
Келле РоосРубежич СлободанГартенманн СтефанМакКензи ДжекЙенсен РичардДевлин НиккиДанкан Райан 60' (Хейз Джонатан ( 60'  64') Шинни Грэм 61' (Полвара Данте ( 61') Баррон КоннорМакграт Джейми 79' (Миовски Боян ( 79') Дук 85' (Соклер Эстер ( 85')
Запасные: Милн ДжекМакдональд АнгусКларксон ЛейтонГейе Папе ХабибУильямс Рис IIМаршалл ФиндлиДуган РоссДадья Ор
09 ноября. Стадион "Тумба" (Салоники).

 

Протокол игры 
ХИК0:1Айнтрахт Фр
  31' Шаиби Фарес (0:1)
Маенпяя Ники  Соири Пюрю  Тенхо Миро  Хальме Аапо  Оллила Туомас  Пелтола Матти  Лингман Лукас   86' (Риски Роопе (   86' Канеллопулос Гиоргос   71' (Коуассиви-Бениссан Кевин (   71' Банде Хассане   71' (Рогич Филип (   71' Хостикка Сантери   86' (Олусанья Антони (   86' Кескинен Топи
Запасные: Да Грака Кристофер  Хямяляйнен Нико  Паананен Алекси  Тойвио Йоона  Хетемай Перпарим  Райтала Юкка  Танака Атому  Ост Джесси
Трапп Кевин  Пачо Вильям  Эбимбе Эрик   89' (Кнауфф Ансгар (   89' Смолчич Хрвое  Бута   77'  Ларссон Хуго  Схири Эльес  Нкунку Нильс   89' (Баум Элиас (   89' Гётце Марио   78' (Ааронсон Пакстен (   78' Мармуш Омар   70' (Ферри Начо (   70' Шаиби Фарес   78' (Хёуге Йенс (   78')
Запасные: Граль Йенс  Nils Ramming  Хасебе Макото  Якич Кристиян
 09 ноября. Стадион "Арена Болт".

 

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