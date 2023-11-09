Вечером четверга ПАОК, за который выступает россиянин Магомед Оздоев и франкфуртский «Айнтрахт» оформили выход из группы G в Лиге конференций УЕФА.
Клуб из Салоников дома сыграл в боевую ничью с «Абердином» из Шотландии - 2:2. А франкфуртцы с минимальным счётом в гостях оказались сильнее финского ХИКа.
Таким образом, у ПАОКа – 10 очков, у «Айнтрахта» - 9. Они становятся недосягаемы для «Абердина» с двумя баллами и ХИКа, у которого лишь одно очко в активе после четырёх туров. Сыграть всем командам в квартете осталось лишь два тура, в которых максимум можно набрать шесть очков.
Протокол игры
|14'Дук (0:1)
|(1:1) Тайсон Фреда23'
|(2:1) Саматта Мбвана67'
|70'Макграт Джейми (2:2)
Котарски Доминик•Виейринья 34'82' (Живкович Андрия (82') •Трост-Эконг Виллиам•Кулиеракис Костас• 90'Баба Абдул-Рахман85' (Вракас Георгиос (85') •Циггарас Теохарис 45'65' (Оздоев Магомед (65') •Шваб Штефан•Десподов Кирилл82' (Кедзёра Томаш (82') •Константелиас Янис•Тайсон Фреда•Брэндон Льямас64' (Саматта Мбвана (64')
Келле Роос•Рубежич Слободан•Гартенманн Стефан•МакКензи Джек•Йенсен Ричард•Девлин Никки•Данкан Райан60' (Хейз Джонатан (60') • 64'Шинни Грэм61' (Полвара Данте (61') •Баррон Коннор•Макграт Джейми79' (Миовски Боян (79') •Дук85' (Соклер Эстер (85')
09 ноября. Стадион "Тумба" (Салоники).
Протокол игры
|31' Шаиби Фарес (0:1)
Маенпяя Ники • Соири Пюрю • Тенхо Миро • Хальме Аапо • Оллила Туомас • Пелтола Матти • Лингман Лукас 86' ( Риски Роопе ( 86') • Канеллопулос Гиоргос 71' ( Коуассиви-Бениссан Кевин ( 71') • Банде Хассане 71' ( Рогич Филип ( 71') • Хостикка Сантери 86' ( Олусанья Антони ( 86') • Кескинен Топи
Запасные: Да Грака Кристофер • Хямяляйнен Нико • Паананен Алекси • Тойвио Йоона • Хетемай Перпарим • Райтала Юкка • Танака Атому • Ост Джесси
Трапп Кевин • Пачо Вильям • Эбимбе Эрик 89' ( Кнауфф Ансгар ( 89') • Смолчич Хрвое • Бута • 77'Ларссон Хуго • Схири Эльес • Нкунку Нильс 89' ( Баум Элиас ( 89') • Гётце Марио 78' ( Ааронсон Пакстен ( 78') • Мармуш Омар 70' ( Ферри Начо ( 70') • Шаиби Фарес 78' ( Хёуге Йенс ( 78')
Запасные: Граль Йенс • Nils Ramming • Хасебе Макото • Якич Кристиян
09 ноября. Стадион "Арена Болт".
Бан пользователя