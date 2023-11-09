Тилеманс, Бэйли, Уоткинс выйдут в старте «Астон Виллы» на матч Лиги конференций

Бирмингемская «Астон Вилла» опубликовала состав на грядущий матч Лиги конференций УЕФА. Соперником «вилланов» станет нидерландский «АЗ Алкмаар». Старт «вилланов» выглядит следующим образом:

Мартинес, Конса, Диего Карлос, Ленгле, Динь, Макгинн, Камара, Тилеманс, Бэйли, Диаби, Уоткинс.

«Астон Вилла» прямо сейчас не лидирует в группе Е и идёт на втором месте с 6 баллами. Первое место – у варшавской «Легии», 9 очков. Третье место делят боснийский «Зриньски» и как раз сегодняшний соперник бирмингемцев.

Стартовый свисток грядущего матча прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры проведёт наш сайт.