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Тилеманс, Бэйли, Уоткинс выйдут в старте «Астон Виллы» на матч Лиги конференций

09 Ноября 2023 • 22:23 Комментировать
Астон Вилла
...
АЗ Алкмаар
1 1.43 X 4.80 2 7.60
Через 0 ч. -1 мин.

Бирмингемская «Астон Вилла» опубликовала состав на грядущий матч Лиги конференций УЕФА. Соперником «вилланов» станет нидерландский «АЗ Алкмаар». Старт «вилланов» выглядит следующим образом:

Мартинес, Конса, Диего Карлос, Ленгле, Динь, Макгинн, Камара, Тилеманс, Бэйли, Диаби, Уоткинс.

«Астон Вилла» прямо сейчас не лидирует в группе Е и идёт на втором месте с 6 баллами. Первое место – у варшавской «Легии», 9 очков. Третье место делят боснийский «Зриньски» и как раз сегодняшний соперник бирмингемцев.

Стартовый свисток грядущего матча прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры проведёт наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла

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