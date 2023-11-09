«Заря» - «Маккаби» Тель-Авив: Заря - Маккаби Тель-Авив - 0:0

В Польше проходит матч четвёртого тура Лиги конференций между «Зарёй» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Заря - Маккаби Тель-Авив
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Протокол игры
Турбаевский Никита•Джордан•Батагов Арсений•Снурницын Игорь•Данченко Олег•Нагнойный Денис•Кирюханцев Игорь•Мичин Петар•Яцык Александр•Антюх Денис•Герреро Эдуардо
Москера Орландо•Коэн Авишай•Люккассен Деррик•Саборит Энрик•Ревиво Рой•Перец Дор•Ван Оверем Йорис•Каничовски Габи•Битон Дан•Захави Эран•Милсон
09 ноября. Стадион "Arena Lublin".
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