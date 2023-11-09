Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Заря» - «Маккаби» Тель-Авив: Заря - Маккаби Тель-Авив - 0:0

09 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Заря
...
Маккаби Тель-Авив
1 4.90 X 3.85 2 1.75
Через 0 ч. -2 мин.

В Польше проходит матч четвёртого тура Лиги конференций между «Зарёй» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Заря0:0Маккаби Тель-Авив
Турбаевский НикитаДжорданБатагов АрсенийСнурницын ИгорьДанченко ОлегНагнойный ДенисКирюханцев ИгорьМичин ПетарЯцык АлександрАнтюх ДенисГерреро Эдуардо
Запасные: Алефиренко ДаниилАзиангбе КоджоГорбач ИгорьВолошин ВикентийБоль АнтонСапутин АлександрМишнёв ДмитрийЧурко ВячеславДришлюк КириллВенделл БоргесБугай Владислав
Москера ОрландоКоэн АвишайЛюккассен ДеррикСаборит ЭнрикРевиво РойПерец ДорВан Оверем ЙорисКаничовски ГабиБитон ДанЗахави ЭранМилсон
Запасные: Голаса ЭйялКоэн ЙонатанДавидзаде ОфирДавида ОшерНахмиас ИданБондосо КикоТененбаум ДаниэльТургеман ДорМасон ИванШахар ИдоБитон НирЙейни Ширан
09 ноября. Стадион "Arena Lublin".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Заря Маккаби Тель-Авив

Новости по матчу

Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗАРЯ МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Астана Астана
ФК Балкани ФК Балкани
0
0
Видео
Окончен
Бешикташ Бешикташ
Будё-Глимт Будё-Глимт
1
2
1.95 3.55 4.30
Видео
Окончен
Норшелланн Норшелланн
Спартак Трнава Спартак Трнава
1
1
1.33 5.60 10.00
Видео
Окончен
ХИК ХИК
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
0
1
6.80 4.30 1.54
Видео
Окончен
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Динамо Загреб Динамо Загреб
1
0
2.55 3.20 3.10
Видео
Окончен
Ференцварош Ференцварош
Генк Генк
1
1
2.75 3.50 2.60
Видео
Окончен
Легия Легия
Зриньски Зриньски
2
0
1.57 4.20 6.60
Видео
Окончен
Чукарички Чукарички
Фиорентина Фиорентина
0
1
11.00 5.40 1.33
Видео
Окончен
ПАОК ПАОК
Абердин Абердин
2
2
1.42 4.80 8.40
Видео
09.11.23 в 23:00
Слован Братислава Слован Братислава
Лилль Лилль
4.60 3.65 1.85
Видео
09.11.23 в 23:00
Олимпия Любляна Олимпия Любляна
Клаксвик Клаксвик
1.97 3.45 4.30
Видео
09.11.23 в 23:00
Лудогорец Лудогорец
Фенербахче Фенербахче
4.40 3.45 1.94
Видео
09.11.23 в 23:00
Заря Заря
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
4.60 3.70 1.77
Видео
09.11.23 в 23:00
Брюгге Брюгге
Лугано Лугано
1.46 4.50 8.20
Видео
09.11.23 в 23:00
Брейдаблик Брейдаблик
Гент Гент
7.20 4.80 1.46
Видео
09.11.23 в 23:00
Астон Вилла Астон Вилла
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
1.51 4.40 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Ноября
22:45 · Лига конференций УЕФА
ПАОК Оздоева и франкфуртский «Айнтрахт» - в плей-офф Лиги конференций официально
22:30 · Лига конференций УЕФА
«Заря» - «Маккаби» Тель-Авив: Заря - Маккаби Тель-Авив - 0:0
22:23 · Лига конференций УЕФА
Тилеманс, Бэйли, Уоткинс выйдут в старте «Астон Виллы» на матч Лиги конференций
20:25 · Лига конференций УЕФА
«Астана» и «Балкани» не порадовали голами
20:14 · Россия. Премьер-лига
Оздоев – в старте ПАОКа на матч против «Абердина» в еврокубке
05 Ноября
23:00 · Россия. Премьер-лига
Башкиров голом помог своему финскому клубу попасть в Лигу конференций
27 Октября
01:04 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» установила клубный рекорд самой крупной победы в еврокубках
00:29 · Лига конференций УЕФА
ПАОК отыгрался в Шотландии с 0:2 и выиграл, Оздоев провёл на поле более получаса
00:27 · Лига конференций УЕФА
​«Айнтрахт» повторил свою самую крупную победу в еврокубках - спустя 30 лет после 6:0 с «Динамо»
00:24 · Турция
«Будё-Глимт» Хайкина устроил холодный приём стамбульскому «Бешикташу»
00:14 · Лига конференций УЕФА
Два по 0:6: «Айнтрахт» и «Фиорентина» не заметили своих соперников в Лиге конференций
26 Октября
22:48 · Россия. Премьер-лига
Не только Лунёв: Ещё один российский голкипер играет в еврокубке вечером четверга
21:45 · Лига конференций УЕФА
«Астана» выиграла важный матч у «Балкани»
19:45 · Лига конференций УЕФА
«Балкани» - «Астана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
19:23 · Лига конференций УЕФА
Ленгле, Динь и Уоткинс – в старте «Астон Виллы» на матч против «АЗ Алкмаара»
Все новости
Рекомендуем