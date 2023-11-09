«Астана» и «Балкани» не порадовали голами

Матчем «Астана» - «Балкани» стартовал четвёртый тур Лиги конференций. Гости выглядели чуть получше и создали больше моментов, но болельщики сегодня голов не увидели. Главный момент первого тайма - удар Макса Эбонга со средней дистанции, и мяч пролетел у штанги. Более острый ответ гостей получился у Назми Грипши, который без опеки вышел на ударную позицию и обводящим ударом пробил рядом с каркасом. Вскоре он же снова рванул к воротам и еще раз не попал.
После ничьей 0:0 команды с четырьмя очками делят второе место. Впереди «Виктория» (9), позади «Динамо» Загреб (3).
Протокол игры
Чондрич Йосип•Бейсебеков Абзал 86'89' (Томашевич Зарко (89') •Марочкин Александр•Аманович Алекса• 44'Оганесян Камо•Куат Исламбек84' (Лончар Стьепан (84') •Эбонг Макс•Досмагамбетов Тимур•Томасов Марин•Дарбо Дембо59' (Аймбетов Абат (59') •Урега Фабьен89' (Астанов Эльхан (89')
Количи Энеа•Траши Лоренц90' (Толай Блеарт (90') •Делова Люмбардх•Яшаница Байрам•Потоку Арбер•Халили Гентрит•Куц Эдвин•Зюба Чендрим•Хамиди Валид 18'87' (Бериша Альбин (87') •Грипши Назми•Крейзу Алмир90' (Тачи Арменд (90')
09 ноября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).
Бан пользователя