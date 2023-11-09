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Лига конференций

«Астана» и «Балкани» не порадовали голами

09 Ноября 2023 • 20:25 Комментировать
Астана
0:0
ФК Балкани
окончен

Матчем «Астана» - «Балкани» стартовал четвёртый тур Лиги конференций. Гости выглядели чуть получше и создали больше моментов, но болельщики сегодня голов не увидели. Главный момент первого тайма - удар Макса Эбонга со средней дистанции, и мяч пролетел у штанги. Более острый ответ гостей получился у Назми Грипши, который без опеки вышел на ударную позицию и обводящим ударом пробил рядом с каркасом. Вскоре он же снова рванул к воротам и еще раз не попал.

После ничьей 0:0 команды с четырьмя очками делят второе место. Впереди «Виктория» (9), позади «Динамо» Загреб (3).

Протокол игры  
Астана0:0ФК Балкани
Чондрич ЙосипБейсебеков Абзал  86' 89' (Томашевич Зарко ( 89') Марочкин АлександрАманович Алекса  44'Оганесян КамоКуат Исламбек 84' (Лончар Стьепан ( 84') Эбонг МаксДосмагамбетов ТимурТомасов МаринДарбо Дембо 59' (Аймбетов Абат ( 59') Урега Фабьен 89' (Астанов Эльхан ( 89')
Запасные: Вороговский ЯнДарабаев АсланЙованчич ДушанПрокопенко ВладиславАроян ВараздатЖаксылыков НуралиБасманов СтаниславЗаруцкий Александр
Количи ЭнеаТраши Лоренц 90' (Толай Блеарт ( 90') Делова ЛюмбардхЯшаница БайрамПотоку АрберХалили ГентритКуц ЭдвинЗюба ЧендримХамиди Валид  18' 87' (Бериша Альбин ( 87') Грипши НазмиКрейзу Алмир 90' (Тачи Арменд ( 90')
Запасные: Хоха АндреаРамадани РамушМанай АрбЛюлянович ДамирКаррица БернардДуляй КренарИсмайльгечи МарсельЛимай ВесельШаля Леонард
09 ноября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

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Астана Балкани

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