«Астана» и «Балкани» не порадовали голами

Матчем «Астана» - «Балкани» стартовал четвёртый тур Лиги конференций. Гости выглядели чуть получше и создали больше моментов, но болельщики сегодня голов не увидели. Главный момент первого тайма - удар Макса Эбонга со средней дистанции, и мяч пролетел у штанги. Более острый ответ гостей получился у Назми Грипши, который без опеки вышел на ударную позицию и обводящим ударом пробил рядом с каркасом. Вскоре он же снова рванул к воротам и еще раз не попал.

После ничьей 0:0 команды с четырьмя очками делят второе место. Впереди «Виктория» (9), позади «Динамо» Загреб (3).