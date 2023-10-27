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Лига конференций

«Фиорентина» установила клубный рекорд самой крупной победы в еврокубках

27 Октября 2023 • 01:04 Комментировать
Фиорентина
6:0
Чукарички

В третьем туре группового раунда Лиги конференций итальянская «Фиорентина» безжалостно уничтожила сербский «Чукарички», забив тому шест безответных мячей. До этого «Фиорентина» три раза забивала по шесть мячей за игру в еврокубках, но впервые при этом ни разу не пропустила.

Так что победа со счетом 6:0 стала для «фиалок» абсолютно рекордной в истории выступлений в европейских турнирах. Напомним, что в прошлом сезоне «Фиорентина» дошла до финала Лиги конференций, но там проиграла английскому «Вест Хэму».

Через две недели «Фиорентина» снова сыграет с «Чукаричками», но уже в Сербии.


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Евро-Футбол.Ру,
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