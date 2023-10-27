ПАОК отыгрался в Шотландии с 0:2 и выиграл, Оздоев провёл на поле более получаса

Матч с драматичной концовкой для местных болельщиков прошёл вечером четверга в Шотландии. «Абердин» принимал дома греческий ПАОК в третьем туре группового раунда Лиги конференций и уступил – 2:3, притом по ходу матча шотландцы вели – 2:0.

Счёт на 50-й минуте открыл форвард хозяев Боян Миовски, спустя восемь минут преимущество удвоил Данте Полвара. Однако на 73-й минуте гости начали отыгрываться – сначала болгарин Кирил Десподов отыграл один гол, а на 84-й минуте Вийеринья сделал счёт равным. Точку в игре поставил реализовавший пенальти Штефан Шваб – 2:3.

Отметим, что российский хавбек ПАОКа Магомед Оздоев вышел на замену во втором тайме и отыграл более получаса.