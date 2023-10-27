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Лига конференций

ПАОК отыгрался в Шотландии с 0:2 и выиграл, Оздоев провёл на поле более получаса

27 Октября 2023 • 00:29 Комментировать

Матч с драматичной концовкой для местных болельщиков прошёл вечером четверга в Шотландии. «Абердин» принимал дома греческий ПАОК в третьем туре группового раунда Лиги конференций и уступил – 2:3, притом по ходу матча шотландцы вели – 2:0.

Счёт на 50-й минуте открыл форвард хозяев Боян Миовски, спустя восемь минут преимущество удвоил Данте Полвара. Однако на 73-й минуте гости начали отыгрываться – сначала болгарин Кирил Десподов отыграл один гол, а на 84-й минуте Вийеринья сделал счёт равным. Точку в игре поставил реализовавший пенальти Штефан Шваб – 2:3.

Отметим, что российский хавбек ПАОКа Магомед Оздоев вышел на замену во втором тайме и отыграл более получаса.

Протокол игры  
Абердин2:3ПАОК
(1:0) Миовски Боян50'  
(2:0) Полвара Данте58'  
  73'Десподов Кирилл (2:1)
  84'Виейринья (2:2)
  90'Шваб Штефан (2:3)
Келле РоосГартенманн СтефанРубежич Слободан  90'Йенсен РичардДевлин НиккиМакКензи ДжекПолвара Данте 72' (Дук ( 72') Шинни ГрэмБаррон Коннор 73' (Кларксон Лейтон ( 73') Макграт ДжеймиМиовски Боян 72' (Хейз Джонатан ( 72')
Запасные: Милн ДжекДанкан РайанСоклер ЭстерМакдональд АнгусГейе Папе ХабибУильямс Рис IIМаршалл ФиндлиДуган РоссДадья Ор
Котарски ДоминикВиейриньяТрост-Эконг Виллиам  90'Кулиеракис КостасЛуиш Рафаэл 63' (Оздоев Магомед ( 63') Циггарас Теохарис 63' (Баба Абдул-Рахман ( 63') Шваб Штефан  38'Живкович АндрияКонстантелиас ЯнисТайсон Фреда 73' (Десподов Кирилл ( 73') Брэндон Льямас 64' (Саматта Мбвана ( 64')
Запасные: Вракас ГеоргиосЦимас СтефаносМихаилидис ЯннисКедзёра ТомашЛиратцис ЭлефтериосМург ТомасЖивкович ЖивкоТалихманидис Христос
26 октября. Стадион "Питтодри" (Абердин).

 

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