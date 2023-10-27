ПАОК отыгрался в Шотландии с 0:2 и выиграл, Оздоев провёл на поле более получаса

Матч с драматичной концовкой для местных болельщиков прошёл вечером четверга в Шотландии. «Абердин» принимал дома греческий ПАОК в третьем туре группового раунда Лиги конференций и уступил – 2:3, притом по ходу матча шотландцы вели – 2:0.
Счёт на 50-й минуте открыл форвард хозяев Боян Миовски, спустя восемь минут преимущество удвоил Данте Полвара. Однако на 73-й минуте гости начали отыгрываться – сначала болгарин Кирил Десподов отыграл один гол, а на 84-й минуте Вийеринья сделал счёт равным. Точку в игре поставил реализовавший пенальти Штефан Шваб – 2:3.
Отметим, что российский хавбек ПАОКа Магомед Оздоев вышел на замену во втором тайме и отыграл более получаса.
Протокол игры
|(1:0) Миовски Боян50'
|(2:0) Полвара Данте58'
|73'Десподов Кирилл (2:1)
|84'Виейринья (2:2)
|90'Шваб Штефан (2:3)
Келле Роос•Гартенманн Стефан•Рубежич Слободан• 90'Йенсен Ричард•Девлин Никки•МакКензи Джек•Полвара Данте72' (Дук (72') •Шинни Грэм•Баррон Коннор73' (Кларксон Лейтон (73') •Макграт Джейми•Миовски Боян72' (Хейз Джонатан (72')
Котарски Доминик•Виейринья•Трост-Эконг Виллиам• 90'Кулиеракис Костас•Луиш Рафаэл63' (Оздоев Магомед (63') •Циггарас Теохарис63' (Баба Абдул-Рахман (63') •Шваб Штефан• 38'Живкович Андрия•Константелиас Янис•Тайсон Фреда73' (Десподов Кирилл (73') •Брэндон Льямас64' (Саматта Мбвана (64')
26 октября. Стадион "Питтодри" (Абердин).
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