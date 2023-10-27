​«Айнтрахт» повторил свою самую крупную победу в еврокубках - спустя 30 лет после 6:0 с «Динамо»

В рамках третьего тура группового раунда Лиги конференций немецкий «Айнтрахт» забил шесть безответных мячей в ворота финского ХИКа, и это стало повторением самой крупной победы франкфуртского клуба в европейских турнирах.

Впервые «Айнтрахт» выиграл с таким счетом в сентябре 1993 года в печально памятном матче против московского «Динамо» в рамках Кубка УЕФА. Тогда, правда, это произошло в Москве, а в этот раз «Айнтрахт» выиграл у себя дома.

В четвертом туре Лиги конференций «Айнтрахт» снова сыграет с ХИКом, но уже в гостях, в Хельсинки. Это случится через две недели, девятого ноября.