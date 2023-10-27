Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Два по 0:6: «Айнтрахт» и «Фиорентина» не заметили своих соперников в Лиге конференций

27 Октября 2023 • 00:14 Комментировать
Фиорентина
6:0
Чукарички

Франкфуртский «Айнтрахт» и флорентийская «Фиорентина» катком прошлись по своим соперникам в Лиге конференций. Оба клуба оформили победы со счётом 6:0.

Немцы дома не заметили финский ХИК – 6:0. Эрик Эбимбе оформил первый и последний гол этой встречи. По одному мячу – у Робина Коха, Омара Мармуша, Туты и Эльеса Скири.

Протокол игры 
Айнтрахт Фр6:0ХИК
(1:0) Эбимбе Эрик 12'  
(2:0) Кох Робин 27'  
(3:0) Мармуш Омар 31'  
(4:0) Тута 45'  
(5:0) Схири Эльес 55'  
(6:0) Эбимбе Эрик 89'  
Граль Йенс  Тута   56' (Ааронсон Пакстен (   56' Кох Робин   75'  Смолчич Хрвое  Кнауфф Ансгар   79' (Чендлер Тимоти (   79' Эбимбе Эрик  Схири Эльес   65' (Якич Кристиян (   65' Нкунку Нильс  Шаиби Фарес   56' (Хасебе Макото (   56' Мармуш Омар   56' (Нганкам Жессик (   56' Гётце Марио
Запасные: Ларссон Хуго  Ферри Начо  Бута  Баум Элиас  Хёуге Йенс  Гауэр Люк  Пачо Вильям
Ост Джесси  Тойвио Йоона   46' (Хостикка Сантери (   46' Тенхо Миро   26'  Хальме Аапо  Соири Пюрю  Пелтола Матти   42'  Лингман Лукас   77' (Танака Атому (   77' Райтала Юкка   46' (Канеллопулос Гиоргос (   46' Хетемай Перпарим   46' (Хямяляйнен Нико (   46' Радулович Боян  Кескинен Топи   29'   77' (Коуассиви-Бениссан Кевин (   77')
Запасные: Да Грака Кристофер  Олусанья Антони  Рамула Алекс  Паананен Алекси  Рогич Филип  Риски Роопе  Оллила Туомас
 26 октября. Стадион "Дойче банк Парк".

«Фиалки» в домашнем матче в группе F разгромили сербский «Чукарички». Успех флорентийцам принёс дубль Лукаса Бельтрана на старте матча, по голу оформили Жонатан Иконе, Рикордо Соттиль, Лукас Мартинес и Максим Лопес.

Протокол игры  
Фиорентина6:0Чукарички
(1:0) Бельтран Лукас6'  
(2:0) Бельтран Лукас10'  
(3:0) Иконе Жонатан29'  
(4:0) Соттиль Рикардо65'  
(5:0) Мартинес Лукас II73'  
(6:0) Лопес Максим83'  
Терраччиано ПьетроКайоде Майкл 8' (Комуццо Пьетро ( 8') Мартинес Лукас IIРаньери ЛукаПаризи Фабьяно 46' (Пьероцци Никколо ( 46') Барак Антонин 67' (Инфантино Джино ( 67') Лопес МаксимМандрагора РоландоИконе Жонатан 58' (Соттиль Рикардо ( 58') Бельтран Лукас 58' (Нзола М'Бала ( 58') Куаме Кристиан
Запасные: Миленкович НиколаАматуччи ЛоренцоГонсалес НиколасКристенсен ОливерДункан АльфредБрекало ЙосипМело Артур
Белич НеманьяРоган Виктор 66' (Ндиайе Ибраима II ( 66') Враньеш Огнен  7'Суботич Лука  36'Тошич НеманьяСиссоко Самбу IIДоцич Марко  10' 46' (Цветкович Михайло ( 46') Станкович Никола 79' (Ковач Стефан ( 79') Иванович Джордже 46' (Аджич Лука ( 46') Адетуньи Сандей 46' (Серафимович Воин ( 46') Никчевич Боица
Запасные: Самурович ФилипКовачевич БоянЯнкович АлексаМиладинович ИгорТомович СтефанСингх ЛютерФилипович Ненад
26 октября. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

«Фиорентина» после победы заняла первое место группы F c пятью очками, однако столько же баллов у «Ференцвароша» и «Генка». Франкфуртцы идут на втором месте группы G - шесть очков, на первом - ПАОК, девять баллов. Замыкают квартет «Абердин» и ХИК - по одному очку у каждого.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Айнтрахт Франкфурт

Новости по матчу

01:04
«Фиорентина» установила клубный рекорд самой крупной победы в еврокубках
10:59
Фиорентина – Чукарички: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги конференций – 26 октября 2023
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
01:04 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» установила клубный рекорд самой крупной победы в еврокубках
00:29 · Лига конференций УЕФА
ПАОК отыгрался в Шотландии с 0:2 и выиграл, Оздоев провёл на поле более получаса
00:27 · Лига конференций УЕФА
​«Айнтрахт» повторил свою самую крупную победу в еврокубках - спустя 30 лет после 6:0 с «Динамо»
00:24 · Турция
«Будё-Глимт» Хайкина устроил холодный приём стамбульскому «Бешикташу»
00:14 · Лига конференций УЕФА
Два по 0:6: «Айнтрахт» и «Фиорентина» не заметили своих соперников в Лиге конференций
26 Октября
22:48 · Россия. Премьер-лига
Не только Лунёв: Ещё один российский голкипер играет в еврокубке вечером четверга
21:45 · Лига конференций УЕФА
«Астана» выиграла важный матч у «Балкани»
19:45 · Лига конференций УЕФА
«Балкани» - «Астана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
19:23 · Лига конференций УЕФА
Ленгле, Динь и Уоткинс – в старте «Астон Виллы» на матч против «АЗ Алкмаара»
25 Октября
23:31 · Лига конференций УЕФА
Эмери поделился ожиданиями от матча против «АЗ Алкмаара»
16 Октября
20:23 · Лига конференций УЕФА
Ещё один клуб из Израиля попросил перенести еврокубковый матч
14:50 · Лига конференций УЕФА
​В словенском клубе подтвердили переговоры с Клозе и Магатом
13 Октября
19:41 · Лига конференций УЕФА
Варшавская «Легия» останется на выезде без поддержки своих фанатов
16:59 · Лига конференций УЕФА
​Клозе может возглавить команду в Словении
06 Октября
00:57 · Турция
«Фенербахче» выиграл все 15 официальных матчей в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем