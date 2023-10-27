Два по 0:6: «Айнтрахт» и «Фиорентина» не заметили своих соперников в Лиге конференций

Франкфуртский «Айнтрахт» и флорентийская «Фиорентина» катком прошлись по своим соперникам в Лиге конференций. Оба клуба оформили победы со счётом 6:0.

Немцы дома не заметили финский ХИК – 6:0. Эрик Эбимбе оформил первый и последний гол этой встречи. По одному мячу – у Робина Коха, Омара Мармуша, Туты и Эльеса Скири.

«Фиалки» в домашнем матче в группе F разгромили сербский «Чукарички». Успех флорентийцам принёс дубль Лукаса Бельтрана на старте матча, по голу оформили Жонатан Иконе, Рикордо Соттиль, Лукас Мартинес и Максим Лопес.

«Фиорентина» после победы заняла первое место группы F c пятью очками, однако столько же баллов у «Ференцвароша» и «Генка». Франкфуртцы идут на втором месте группы G - шесть очков, на первом - ПАОК, девять баллов. Замыкают квартет «Абердин» и ХИК - по одному очку у каждого.