Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Ещё один клуб из Израиля попросил перенести еврокубковый матч

16 Октября 2023 • 20:23 Комментировать
Маккаби Тель-Авив
...
Заря
26.10 19:45

Ещё один израильский клуб, «Маккаби» из города Тель-Авив попросил перенести ближайший еврокубковый матч из-за ситуации в стране.

Как сообщает ТАСС, клуб просит перенести игру против луганской «Зари» в рамках Лиги конференций УЕФА. Она назначена на 26 октября – это следующий четверг.

Ранее «Маккаби» из Хайфы попросил перенести свой матч в рамках Лиги Европы против «Вильярреала».

Напомним, в первой декаде октября произошло обострение палестино-израильского конфликта.

Отметим, ранее в УЕФА перенесли матчи национальной сборной Израиля против команд Швейцарии и Косова. Эти игры в рамках отбора на Евро-2024 должны были пройти 12 и 15 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Заря Маккаби Тель-Авив
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ ЗАРЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
20:23 · Лига конференций УЕФА
Ещё один клуб из Израиля попросил перенести еврокубковый матч
14:50 · Лига конференций УЕФА
​В словенском клубе подтвердили переговоры с Клозе и Магатом
13 Октября
19:41 · Лига конференций УЕФА
Варшавская «Легия» останется на выезде без поддержки своих фанатов
16:59 · Лига конференций УЕФА
​Клозе может возглавить команду в Словении
06 Октября
00:57 · Турция
«Фенербахче» выиграл все 15 официальных матчей в этом сезоне
00:11 · Лига Европы
«Шериф» и «Лудогорец» установили личные антирекорды в еврокубках
05 Октября
21:52 · Лига конференций УЕФА
​Впервые в истории клуб с Фарерских островов набрал очки на групповой стадии еврокубков
21:39 · Лига конференций УЕФА
«Заря» победила в Исландии
19:23 · Лига конференций УЕФА
«Астана» позволила «Виктории» одержать волевую победу
19:15 · Лига конференций УЕФА
«Брейдаблик» - «Заря»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:00 · Лига конференций УЕФА
«Астана» - «Виктория»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
29 Сентября
20:22 · Лига конференций УЕФА
«Партизан» наказали матчем без зрителей в еврокубке
22 Сентября
20:15 · Англия. Премьер-лига
Самый дорогой игрок Лиги конференций стоит 60 млн евро
21 Сентября
23:58 · Лига конференций УЕФА
«Астана» привычно плохо сыграла против загребского «Динамо»
23:55 · Лига конференций УЕФА
«Заря» поделила очки с «Гентом»
Все новости
Рекомендуем