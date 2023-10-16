Ещё один клуб из Израиля попросил перенести еврокубковый матч

Ещё один израильский клуб, «Маккаби» из города Тель-Авив попросил перенести ближайший еврокубковый матч из-за ситуации в стране.

Как сообщает ТАСС, клуб просит перенести игру против луганской «Зари» в рамках Лиги конференций УЕФА. Она назначена на 26 октября – это следующий четверг.

Ранее «Маккаби» из Хайфы попросил перенести свой матч в рамках Лиги Европы против «Вильярреала».

Напомним, в первой декаде октября произошло обострение палестино-израильского конфликта.

Отметим, ранее в УЕФА перенесли матчи национальной сборной Израиля против команд Швейцарии и Косова. Эти игры в рамках отбора на Евро-2024 должны были пройти 12 и 15 октября.