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​В словенском клубе подтвердили переговоры с Клозе и Магатом

16 Октября 2023 • 14:50 Комментировать

Словенская «Олимпия» активно ищет нового главного тренера для команды. В понедельник директора клуба из Любляны провели пресс-конференцию, о чём на своих страницах рассказывает Nogomania. В ходе мероприятия директора подтвердили информацию о предложении для Мирослава Клозе. 45-летний немец пока что согласия не дал.

Также представители «Олимпии» сообщили о ведении переговорного процесса с опытным Феликсом Магатом.

Кроме того, словенцы подтвердили интерес к Игору Бишчану, но отметили, что он является «нереалистичным кандидатом».

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Евро-Футбол.Ру,
Феликс Магат Мирослав Клозе Олимпия Любляна Игор Бишчан
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