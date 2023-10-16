​В словенском клубе подтвердили переговоры с Клозе и Магатом

Словенская «Олимпия» активно ищет нового главного тренера для команды. В понедельник директора клуба из Любляны провели пресс-конференцию, о чём на своих страницах рассказывает Nogomania. В ходе мероприятия директора подтвердили информацию о предложении для Мирослава Клозе. 45-летний немец пока что согласия не дал.

Также представители «Олимпии» сообщили о ведении переговорного процесса с опытным Феликсом Магатом.

Кроме того, словенцы подтвердили интерес к Игору Бишчану, но отметили, что он является «нереалистичным кандидатом».