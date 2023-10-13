Варшавская «Легия» останется на выезде без поддержки своих фанатов

В УЕФА запретили варшавской «Легии» реализовывать билеты на следующий выездной матч Лиги конференций для своих фанатов.

Как сообщает пресс-служба организации, столичный польский клуб наказан выездным матчем без зрителей за поведение своих болельщиков на прошлой выездной игре турнира – против АЗ в Нидерландах (0:1). В результате стычки фанатов с полицией пострадали местные стражи порядка. Также клуб оштрафовали на 15 тыс. евро.

«Легия» в Лиге конференций играет в квартете Е с «Астон Виллой», АЗ и боснийским «Зриньски», у всех команд после двух туров по три очка. Грядущий выездной матч польский клуб проведёт против боснийской команды, его дата – 26 октября.