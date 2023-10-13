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​Клозе может возглавить команду в Словении

13 Октября 2023 • 16:59 Комментировать

Известный в прошлом немецкий футболист Мирослав Клозе может возобновить тренерскую карьеру в Словении. Как сообщает на своих страницах Nogomania, 45-летний специалист ведёт переговорный процесс с «Олимпией» из Любляны.

Мирослав Клозе не имеет тренерской работы с марта текущего календарного года. Тогда экс-нападающий национальной сборной Германии покинул должность рулевого австрийской команды «Альтах». Ранее Клозе трудился в тренерском штабе «Баварии».

Добавим, что карьеру футболиста Мирослав Клозе завершил летом 2016 года. Последним его клубом был «Лацио». 

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Клозе Олимпия Любляна
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