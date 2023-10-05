​Впервые в истории клуб с Фарерских островов набрал очки на групповой стадии еврокубков

Еврокубковый сезон 2023/2024 получается историческим для Фарерских островов. Впервые в истории команда из этого островного государства оказалась на групповой стадии еврокубков. Этим героем стал «Клаксвик», который дошёл до группы Лиги конференций.

В четверг «Клаксвик» даже набрал свои первые очки на групповой стадии Лиги конференций. Фарерская команда сыграла вничью с французским «Лиллем» на своём поле – 0:0.

В следующем туре третьего по рангу клубного турнира континента «Клаксвик» будет играть против «Олимпии» на своём поле. Матч пройдёт в четверг, 26 октября.