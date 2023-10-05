«Заря» победила в Исландии

После ничьей с «Гентом» в первом туре Лиги конференций «Заря» гостила у исландского «Брейдаблика». В первом тайме Эдуардо Герреро промедлил с принятием решения, и перспективный выход 2 в 1 сошел на нет. На 35-й минуте после подачи углового, похоже, была разыграна домашняя заготовка, и Игорь Горбач замкнул дальнюю штангу. После перерыва украинцы продолжали чаще обострять у ворот противника, но больше голов не было.

1:0, «Заря» вместе с «Гентом» лидируют, набрав по четыре очка, у «Маккаби» три балла, у исландцев - ноль.