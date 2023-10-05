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«Заря» победила в Исландии

05 Октября 2023 • 21:39 Комментировать
Брейдаблик
0:1
Заря
окончен

После ничьей с «Гентом» в первом туре Лиги конференций «Заря» гостила у исландского «Брейдаблика». В первом тайме Эдуардо Герреро промедлил с принятием решения, и перспективный выход 2 в 1 сошел на нет. На 35-й минуте после подачи углового, похоже, была разыграна домашняя заготовка, и  Игорь Горбач замкнул дальнюю штангу. После перерыва украинцы продолжали чаще обострять у ворот противника, но больше голов не было.

1:0, «Заря» вместе с «Гентом» лидируют, набрав по четыре очка, у «Маккаби» три балла, у исландцев - ноль.

Протокол игры  
Брейдаблик0:1Заря
  35'Горбач Игорь (0:1)
Эйнарссон АнтонГюннлёйхссон ХёскульдурМуминович ДамирМаргейрссон Виктор-ОрнЛюдвикссон АнтонЭйнарссон ВикторСигурдарсон Александер 77' (Сигурьонссон Оливер ( 77') Эйольфссон ГислиСванторссон Джейсон-ДадиСтейндорссон КристиннОльсен Клеминт
Запасные: Гуннарссон Атли ГейрВохлэр ЭйпорФьельдстед Дагур ЭрнАдальстейнссон АрнорЙеоман АндриGabriel SnaerХельгасон ХильмарОррасон АсгейрСтефанссон ОливерБрагасон Бриньяр-АтлиХлюнссон Агуст
Турбаевский НикитаДжорданЯцык АлександрСнурницын ИгорьКирюханцев ИгорьАнтюх Денис 77' (Данченко Олег ( 77') Мишнёв Дмитрий  66' 83' (Мичин Петар ( 83') Нагнойный ДенисВантух РоманГерреро ЭдуардоГорбач Игорь
Запасные: Алефиренко ДаниилЖилкин АнтонВолошин ВикентийБоль АнтонСапутин АлександрДришлюк КириллВенделл БоргесБугай Владислав
05 октября. Стадион "Лаугардалсвёллур".

 

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Заря Брейдаблик
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