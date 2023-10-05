«Заря» победила в Исландии

После ничьей с «Гентом» в первом туре Лиги конференций «Заря» гостила у исландского «Брейдаблика». В первом тайме Эдуардо Герреро промедлил с принятием решения, и перспективный выход 2 в 1 сошел на нет. На 35-й минуте после подачи углового, похоже, была разыграна домашняя заготовка, и Игорь Горбач замкнул дальнюю штангу. После перерыва украинцы продолжали чаще обострять у ворот противника, но больше голов не было.
1:0, «Заря» вместе с «Гентом» лидируют, набрав по четыре очка, у «Маккаби» три балла, у исландцев - ноль.
Протокол игры
|35'Горбач Игорь (0:1)
Эйнарссон Антон•Гюннлёйхссон Хёскульдур•Муминович Дамир•Маргейрссон Виктор-Орн•Людвикссон Антон•Эйнарссон Виктор•Сигурдарсон Александер77' (Сигурьонссон Оливер (77') •Эйольфссон Гисли•Сванторссон Джейсон-Дади•Стейндорссон Кристинн•Ольсен Клеминт
Турбаевский Никита•Джордан•Яцык Александр•Снурницын Игорь•Кирюханцев Игорь•Антюх Денис77' (Данченко Олег (77') •Мишнёв Дмитрий 66'83' (Мичин Петар (83') •Нагнойный Денис•Вантух Роман•Герреро Эдуардо•Горбач Игорь
05 октября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
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