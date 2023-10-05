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Лига конференций

«Астана» позволила «Виктории» одержать волевую победу

05 Октября 2023 • 19:23 Комментировать
Астана
1:2
Виктория Пльзень
окончен

В Лиге конференций стартовал второй тур. «Астана» принимала дома чешскую «Викторию». В середине первого тайма голкипер гостей махнул мимо мяча на выходе, и Марин Томасов спокойно покатил мяч в ворота, но был офсайд. Засчитанные голы пошли сразу после перерыва. Томасов из-за пределов штрафной с рикошетом от защитника поразил ближний угол ворот. Сампсон Дуэ, невольный соавтор гола, сразу исправился результативным навесом на неприкрытого Томаша Хори. Тут же у правого угла штрафной Хори оставил мяч под удар Лукашу Калвачу, который стал автором победного гола - 1:2. В концовке после углового Робин Хранак головой мог увеличивать отрыв, но пробил совсем мимо. В ответ Макс Эбонг зарядил под перекладину - парировано. Напоследок Камо Оганесян головой метров с шести пробил над рамкой.

«Виктория» выиграла второй матч на групповом этапе, у «Астаны» две баранки.

Протокол игры  
Астана1:2Виктория Пльзень
(1:0) Томасов Марин51'  
  54'Хори Томаш (1:1)
  57'Калвач Лукаш (1:2)
Чондрич ЙосипАроян Вараздат  40'Марочкин Александр  59'Томашевич ЗаркоОганесян Камо  62'Вороговский ЯнКуат Исламбек  45' 67' (Йованчич Душан ( 67') Лончар Стьепан 90' (Жаксылыков Нурали ( 90') Урега Фабьен 67' (Эбонг Макс ( 67') Томасов МаринДарбо Дембо 73' (Аймбетов Абат ( 73')
Запасные: Аманович АлексаДарабаев АсланДосмагамбетов ТимурБасманов СтаниславПодымский ДанилЗаруцкий Александр
Штанек ЙиндрихГейда Лукаш 46' (Емелка Вацлав ( 46') Хранак РобинДуэ СампсонКопич ЯнКадуБуха Павел 87' (Траоре Ибрагим ( 87') Калвач ЛукашДуросинми Рафиу  60' 90' (Сикора Ян ( 90') Шулц Павел  66' 90' (Влканова Адам ( 90') Хори Томаш  80' 80' (Выдра Матей ( 80')
Запасные: Климент ЯнТврдонь МарианГолик ЛиборМоскейра ДжонИрка ЭрикПалуска ЯнРжезник Радим
05 октября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).

 

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Астана Виктория Пльзень
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