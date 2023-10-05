«Астана» позволила «Виктории» одержать волевую победу

В Лиге конференций стартовал второй тур. «Астана» принимала дома чешскую «Викторию». В середине первого тайма голкипер гостей махнул мимо мяча на выходе, и Марин Томасов спокойно покатил мяч в ворота, но был офсайд. Засчитанные голы пошли сразу после перерыва. Томасов из-за пределов штрафной с рикошетом от защитника поразил ближний угол ворот. Сампсон Дуэ, невольный соавтор гола, сразу исправился результативным навесом на неприкрытого Томаша Хори. Тут же у правого угла штрафной Хори оставил мяч под удар Лукашу Калвачу, который стал автором победного гола - 1:2. В концовке после углового Робин Хранак головой мог увеличивать отрыв, но пробил совсем мимо. В ответ Макс Эбонг зарядил под перекладину - парировано. Напоследок Камо Оганесян головой метров с шести пробил над рамкой.

«Виктория» выиграла второй матч на групповом этапе, у «Астаны» две баранки.