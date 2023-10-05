«Брейдаблик» - «Заря»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Исландии проходит матч второго тура Лиги конференций между «Брейдабликом» и «Зарёй».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Брейдаблик - Заря
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Протокол игры
|35'Горбач Игорь (0:1)
Эйнарссон Антон•Гюннлёйхссон Хёскульдур•Муминович Дамир•Маргейрссон Виктор-Орн•Людвикссон Антон•Эйнарссон Виктор•Сигурдарсон Александер•Эйольфссон Гисли•Сванторссон Джейсон-Дади•Стейндорссон Кристинн•Ольсен Клеминт
Турбаевский Никита•Джордан•Яцык Александр•Снурницын Игорь•Кирюханцев Игорь•Антюх Денис•Мишнёв Дмитрий•Нагнойный Денис•Вантух Роман•Герреро Эдуардо•Горбач Игорь
05 октября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
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