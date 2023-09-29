Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Партизан» наказали матчем без зрителей в еврокубке

29 Сентября 2023 • 20:22 Комментировать

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал домашним матчем без зрителей в Лиге конференций белградский «Партизан». Как сообщает официальный сайт организации, санкции к сербскому клубу применены из-за поведения болельщиков на матче раунда плей-офф турнира против датского «Нордшеллана».

Помимо этого, «Партизан» получил условное наказание в виде одного матча без зрителей с испытательным сроком в два года.

Правда, сыграть в Лиге конференций «Партизан» сможет как минимум в следующем сезоне, так как в квалификации текущего розыгрыша он проиграл «Нордшеллану» по сумме двух встреч и не прошёл в групповой этап третьего по силе еврокубка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Партизан Нордшелланн Лига конференций
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
20:22 · Лига конференций УЕФА
«Партизан» наказали матчем без зрителей в еврокубке
22 Сентября
20:15 · Англия. Премьер-лига
Самый дорогой игрок Лиги конференций стоит 60 млн евро
21 Сентября
23:58 · Лига конференций УЕФА
«Астана» привычно плохо сыграла против загребского «Динамо»
23:55 · Лига конференций УЕФА
«Заря» поделила очки с «Гентом»
22:29 · Лига конференций УЕФА
​«Зриньски» уступал 0:3, но выиграл матч Лиги конференций
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Динамо» Загреб - «Астана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Заря» - «Гент»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
01 Сентября
09:12 · Лига конференций УЕФА
Луческу прокомментировал провал киевского «Динамо» в еврокубках 1
31 Августа
23:58 · Лига конференций УЕФА
«Астон Вилла» снова разгромила «Хиберниан»
23:58 · Лига конференций УЕФА
«Лилль» лишь в овертайме забил решающий гол в ворота «Риеки»
23:36 · Лига конференций УЕФА
«Брюгге» ушёл от поражения в матче с «Осасуной» и выбил испанцев из еврокубков
23:35 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» уступил «Славии» в овертайме и завершил еврокубковый сезон
23:30 · Лига конференций УЕФА
«Айнтрахт» вырвал победу в матче с аморфным «Левски»
23:30 · Россия. Премьер-лига
Кокорин не выходил на поле за «Фиорентину» полтора года
22:57 · Лига конференций УЕФА
БАТЭ взял реванш у «Балкани», но завершил еврокубковую кампанию
Все новости
Рекомендуем