«Партизан» наказали матчем без зрителей в еврокубке

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал домашним матчем без зрителей в Лиге конференций белградский «Партизан». Как сообщает официальный сайт организации, санкции к сербскому клубу применены из-за поведения болельщиков на матче раунда плей-офф турнира против датского «Нордшеллана».

Помимо этого, «Партизан» получил условное наказание в виде одного матча без зрителей с испытательным сроком в два года.

Правда, сыграть в Лиге конференций «Партизан» сможет как минимум в следующем сезоне, так как в квалификации текущего розыгрыша он проиграл «Нордшеллану» по сумме двух встреч и не прошёл в групповой этап третьего по силе еврокубка.