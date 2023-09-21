«Астана» привычно плохо сыграла против загребского «Динамо»

«Астана» стартовала на групповой стадии Лиги конференций против жутко неудобного для себя загребского «Динамо». Сегодня снова не удалось прервать неудачную серию.

Хотя казахстанская команда могла забивать первой, но Марин Томасов, оказавшись сам перед голкипером, просто упал. «Динамо» прилично оживилось в конце первого тайма, после ряда моментов хорваты получили право пробить пенальти. Бруно Петкович сильно пробил под перекладину - 1:0. Аналогичный шанс после перерыва, Петкович метко послал мяч впритирку с правой штангой - дубль. Тут же еще один гол со стандарта, Марко Булат эффектно перебросил стенку и попал в створ - 3:0. Камо Оганесян стал автором долгожданного гола в ворота «Динамо», он здорово сыграл на правом краю штрафной и отыграл один мяч. Очень быстро команда из Загреба забила снова - только вышедший на замену Богдан Михайличенко слева доставил мяч на голову Антони Марина, а тот не сплоховал. Тибоп Халилович поставил точку на 90-й минуте - 5:1.