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Лига конференций

«Астана» привычно плохо сыграла против загребского «Динамо»

21 Сентября 2023 • 23:58 Комментировать
Динамо Загреб
5:1
Астана
окончен

«Астана» стартовала на групповой стадии Лиги конференций против жутко неудобного для себя загребского «Динамо». Сегодня снова не удалось прервать неудачную серию.

Хотя казахстанская команда могла забивать первой, но Марин Томасов, оказавшись сам перед голкипером, просто упал. «Динамо» прилично оживилось в конце первого тайма, после ряда моментов хорваты получили право пробить пенальти. Бруно Петкович сильно пробил под перекладину - 1:0. Аналогичный шанс после перерыва, Петкович метко послал мяч впритирку с правой штангой - дубль. Тут же еще один гол со стандарта, Марко Булат эффектно перебросил стенку и попал в створ - 3:0. Камо Оганесян стал автором долгожданного гола в ворота «Динамо», он здорово сыграл на правом краю штрафной и отыграл один мяч. Очень быстро команда из Загреба забила снова - только вышедший на замену Богдан Михайличенко слева доставил мяч на голову Антони Марина, а тот не сплоховал. Тибоп Халилович поставил точку на 90-й минуте - 5:1.

Протокол игры  
Динамо Загреб5:1Астана
(1:0) Петкович Бруно43'  
(2:0) Петкович Бруно53'  
(3:0) Булат Марко58'  
  78'Оганесян Камо (3:1)

(4:1) Марин Антонио 85'

(5:1) Халилович Тибор 90'

  
Невистич ИванМохаррами СадехПерич ДиноШутало Бошко  70'Любичич Роберт 82' (Михайличенко Богдан ( 82') Булат Марко 65' (Менало Лука ( 65') Мишич ЙосипЭмрели Махир 65' (Халилович Тибор ( 65') Батурина МартинВидович Габриэль 73' (Куленович Сандро ( 73') Петкович Бруно 73' (Марин Антонио ( 73')
Запасные: Сучич ПетарЗагорац ДаниэльБерноэр МаксимХоакин СосаДрмич ЙосипРукавина ГабриэльПеркович Мауро
Чондрич ЙосипБейсебеков Абзал 45' (Ароян Вараздат ( 45'  52') Томашевич ЗаркоАманович Алекса  48'Оганесян КамоЭбонг МаксЛончар Стьепан  43' 62' (Куат Исламбек ( 62') Вороговский Ян 62' (Досмагамбетов Тимур ( 62') Томасов МаринДарбо Дембо  42' 85' (Йованчич Душан ( 85') Урега Фабьен 85' (Аймбетов Абат ( 85')
Запасные: Дарабаев АсланАстанов ЭльханПрокопенко ВладиславЖаксылыков НуралиБасманов СтаниславПодымский ДанилЗаруцкий Александр
21 сентября. Стадион "Максимир" (Загреб).

 

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Астана Динамо Загреб
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