«Заря» поделила очки с «Гентом»

В матче Лиги конференций «Заря» - «Гент» украинская команда не считалась фаворитом и по ходу игры она во многом уступала сопернику. Тем не менее, три четверти поединка держался счет 0:0, а затем стороны обменялись голевыми ударами Уго Кейперса и Эдуардо Герреро - 1:1.