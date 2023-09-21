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Лига конференций

«Заря» поделила очки с «Гентом»

21 Сентября 2023 • 23:55 Комментировать
Заря
1:1
Гент
окончен

В матче Лиги конференций «Заря» - «Гент» украинская команда не считалась фаворитом и по ходу игры она во многом уступала сопернику. Тем не менее, три четверти поединка держался счет 0:0, а затем стороны обменялись голевыми ударами Уго Кейперса и Эдуардо Герреро - 1:1.

Протокол игры  
Заря1:1Гент
  67'Кейперс Уго (0:1)
(1:1) Герреро Эдуардо70'  
Турбаевский НикитаКирюханцев Игорь  87'Боль АнтонДжорданСнурницын ИгорьАнтюх Денис 78' (Волошин Викентий ( 78') Яцык АлександрВантух РоманМишнёв Дмитрий 77' (Мичин Петар ( 77') Нагнойный Денис 77' (Венделл Боргес ( 77') Герреро Эдуардо
Запасные: Алефиренко ДаниилЖилкин АнтонГорбач ИгорьДанченко ОлегСапутин АлександрЧурко ВячеславДришлюк КириллБугай Владислав
Руф ДавиФадига Ноа 61' (Юльсагер Эндрю ( 61') Кандусс ИсмаэльВатанабэ ЦуёсиТорунарига ДжорданГеркенс Питер 61' (Фофанан Малик ( 61') Де Сар Жюльен  57' 61' (Гандельман Омри ( 61') Кумс СвенБраун Арчи 77' (Самуаз Матисс ( 77') Кейперс УгоТиссудали Тарик
Запасные: Агбор БрайянЛагэ БрамДе Схревел СелестинНарди ПольИгбокве Чуквуди
21 сентября. Стадион "Arena Lublin".

 

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Заря Гент
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