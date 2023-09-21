«Заря» поделила очки с «Гентом»

В матче Лиги конференций «Заря» - «Гент» украинская команда не считалась фаворитом и по ходу игры она во многом уступала сопернику. Тем не менее, три четверти поединка держался счет 0:0, а затем стороны обменялись голевыми ударами Уго Кейперса и Эдуардо Герреро - 1:1.
Протокол игры
|67'Кейперс Уго (0:1)
|(1:1) Герреро Эдуардо70'
Турбаевский Никита•Кирюханцев Игорь• 87'Боль Антон•Джордан•Снурницын Игорь•Антюх Денис78' (Волошин Викентий (78') •Яцык Александр•Вантух Роман•Мишнёв Дмитрий77' (Мичин Петар (77') •Нагнойный Денис77' (Венделл Боргес (77') •Герреро Эдуардо
Руф Дави•Фадига Ноа61' (Юльсагер Эндрю (61') •Кандусс Исмаэль•Ватанабэ Цуёси•Торунарига Джордан•Геркенс Питер61' (Фофанан Малик (61') •Де Сар Жюльен 57'61' (Гандельман Омри (61') •Кумс Свен•Браун Арчи77' (Самуаз Матисс (77') •Кейперс Уго•Тиссудали Тарик
21 сентября. Стадион "Arena Lublin".
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