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Лига конференций

​«Зриньски» уступал 0:3, но выиграл матч Лиги конференций

21 Сентября 2023 • 22:29 Комментировать
Зриньски
4:3
АЗ Алкмаар
окончен

В четверг вечером в первом туре группового этапа Лиги конференций играли «Зриньски» и «АЗ Алкмаар». Гости из Нидерландов ударно провели первый тайм и по его завершению громили соперника со счётом 3:0. Впрочем, АЗ в итоге уехал из Боснии и Герцеговины без зачётных баллов. Во втором тайме футболисты «Зриньски» организовали четыре гола и победили 4:3. 

В группе Е вместе с командами «Зриньски» и АЗ также выступят «Легия» и «Астон Вилла».

Протокол игры  
Зриньски4:3АЗ Алкмаар
  10'Ван Бредероде Мирон (0:1)
  32'Мейнанс Свен (0:2)
  44'Де Вит Дани (0:3)
(1:3) Кожуль Звонимир48'  
(2:3) Чорлука Йосип68'  
(3:3) Хрванович Алдин71'  
(4:3) Кожуль Звонимир81'  
Марко Марич IIЧорлука ЙосипРадич СтипеЯковльевич Слободан  42'Мемия КеримИванчич Антонио 81' (Брадарич Филип ( 81'  90') Балич Андрия 46' (Кожуль Звонимир ( 46'  82') Чанаджия Дарио 64' (Киш Томислав ( 64') Чуже Марио 70' (Малекинусич Матия ( 70') Билбия НеманьяТичинович Марио 70' (Хрванович Алдин ( 70'  72')
Запасные: Саблиц ФранкоПрскало АнтониоЗломислич ДамирНирон ОмерМишич ПетарСенич МатейМарин Лука
Райан МэттьюСугавара ЮкинариБазур Рихедли 87' (Одгор Йенс ( 87') Пенетра АлешандреМёллер Вольфе ДавидКласи Йорди  90'Де Вит ДаниМейнанс Свен 83' (Гаудмейн Кензо ( 83') Лахдо Майкель 64' (Ван Боммел Рубен ( 64') Павлидис ВангелисВан Бредероде Мирон 64' (Садик Ибраим ( 64')
Запасные: Овусу-Одуро РимДанташ ТьягуГус ВаутерДеккер МаксимКасиус ДенсоМихайлович ДжорджеВерхюлст Хоби
21 сентября. Стадион "ХСК Зриньски Мостар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
АЗ Алкмаар Зриньски
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