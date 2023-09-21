​«Зриньски» уступал 0:3, но выиграл матч Лиги конференций

В четверг вечером в первом туре группового этапа Лиги конференций играли «Зриньски» и «АЗ Алкмаар». Гости из Нидерландов ударно провели первый тайм и по его завершению громили соперника со счётом 3:0. Впрочем, АЗ в итоге уехал из Боснии и Герцеговины без зачётных баллов. Во втором тайме футболисты «Зриньски» организовали четыре гола и победили 4:3.

В группе Е вместе с командами «Зриньски» и АЗ также выступят «Легия» и «Астон Вилла».