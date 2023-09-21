​«Зриньски» уступал 0:3, но выиграл матч Лиги конференций

В четверг вечером в первом туре группового этапа Лиги конференций играли «Зриньски» и «АЗ Алкмаар». Гости из Нидерландов ударно провели первый тайм и по его завершению громили соперника со счётом 3:0. Впрочем, АЗ в итоге уехал из Боснии и Герцеговины без зачётных баллов. Во втором тайме футболисты «Зриньски» организовали четыре гола и победили 4:3.
В группе Е вместе с командами «Зриньски» и АЗ также выступят «Легия» и «Астон Вилла».
Протокол игры
|10'Ван Бредероде Мирон (0:1)
|32'Мейнанс Свен (0:2)
|44'Де Вит Дани (0:3)
|(1:3) Кожуль Звонимир48'
|(2:3) Чорлука Йосип68'
|(3:3) Хрванович Алдин71'
|(4:3) Кожуль Звонимир81'
Марко Марич II•Чорлука Йосип•Радич Стипе•Яковльевич Слободан• 42'Мемия Керим•Иванчич Антонио81' (Брадарич Филип (81') • 90'Балич Андрия46' (Кожуль Звонимир (46') • 82'Чанаджия Дарио64' (Киш Томислав (64') •Чуже Марио70' (Малекинусич Матия (70') •Билбия Неманья•Тичинович Марио70' (Хрванович Алдин (70') 72'
Райан Мэттью•Сугавара Юкинари•Базур Рихедли87' (Одгор Йенс (87') •Пенетра Алешандре•Мёллер Вольфе Давид•Класи Йорди• 90'Де Вит Дани•Мейнанс Свен83' (Гаудмейн Кензо (83') •Лахдо Майкель64' (Ван Боммел Рубен (64') •Павлидис Вангелис•Ван Бредероде Мирон64' (Садик Ибраим (64')
21 сентября. Стадион "ХСК Зриньски Мостар".
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