Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

«Динамо» Загреб - «Астана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

21 Сентября 2023 • 21:30 Комментировать
Динамо Загреб
0:0
Астана
1 1.35 X 5.30 2 9.00
1-й тайм

В Хорватии проходит матч первого тура Лиги конференций между «Динамо» Загреб и «Астаной».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Динамо Загреб0:0Астана
Невистич ИванМохаррами СадехПерич ДиноШутало БошкоЛюбичич РобертБулат МаркоМишич ЙосипЭмрели МахирБатурина МартинВидович ГабриэльПеткович Бруно
Запасные: Сучич ПетарКуленович СандроМарин АнтониоМенало ЛукаЗагорац ДаниэльБерноэр МаксимХоакин СосаМихайличенко БогданДрмич ЙосипРукавина ГабриэльПеркович Мауро
Чондрич ЙосипБейсебеков АбзалТомашевич ЗаркоАманович АлексаОганесян КамоЭбонг МаксЛончар СтьепанВороговский ЯнТомасов МаринДарбо ДембоУрега Фабьен
Запасные: Дарабаев АсланАстанов ЭльханЙованчич ДушанПрокопенко ВладиславКуат ИсламбекАроян ВараздатДосмагамбетов ТимурЖаксылыков НуралиБасманов СтаниславПодымский ДанилАймбетов АбатЗаруцкий Александр
21 сентября. Стадион "Максимир" (Загреб).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Астана Динамо Загреб
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО ЗАГРЕБ АСТАНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фенербахче Фенербахче
Норшелланн Норшелланн
3
1
1.63 4.00 6.00
Видео
Окончен
Лудогорец Лудогорец
Спартак Трнава Спартак Трнава
4
0
1.55 4.30 6.40
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Абердин Абердин
2
1
1.33 5.40 11.00
Видео
Окончен
Генк Генк
Фиорентина Фиорентина
2
2
2.75 3.45 2.65
Видео
Окончен
Ференцварош Ференцварош
Чукарички Чукарички
3
1
1.29 6.00 11.00
Видео
Окончен
Зриньски Зриньски
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
4
3
4.40 3.70 1.88
Видео
Окончен
Легия Легия
Астон Вилла Астон Вилла
3
2
4.20 3.75 1.89
Видео
Окончен
ХИК ХИК
ПАОК ПАОК
2
3
3.40 3.45 2.24
Видео
12 мин
Динамо Загреб Динамо Загреб
Астана Астана
0
0
1.48 4.50 7.60
Видео
12 мин
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
ФК Балкани ФК Балкани
0
0
1.38 5.40 8.40
Видео
12 мин
Лугано Лугано
Будё-Глимт Будё-Глимт
0
0
2.80 3.40 2.65
Видео
12 мин
Слован Братислава Слован Братислава
Клаксвик Клаксвик
0
0
1.56 4.30 6.60
Видео
12 мин
Заря Заря
Гент Гент
0
0
5.60 3.90 1.68
Видео
12 мин
Брюгге Брюгге
Бешикташ Бешикташ
0
0
2.17 3.30 3.70
Видео
12 мин
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Брейдаблик Брейдаблик
0
0
1.46 4.60 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Сентября
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Динамо» Загреб - «Астана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Заря» - «Гент»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
01 Сентября
09:12 · Лига конференций УЕФА
Луческу прокомментировал провал киевского «Динамо» в еврокубках 1
31 Августа
23:58 · Лига конференций УЕФА
«Астон Вилла» снова разгромила «Хиберниан»
23:58 · Лига конференций УЕФА
«Лилль» лишь в овертайме забил решающий гол в ворота «Риеки»
23:36 · Лига конференций УЕФА
«Брюгге» ушёл от поражения в матче с «Осасуной» и выбил испанцев из еврокубков
23:35 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» уступил «Славии» в овертайме и завершил еврокубковый сезон
23:30 · Лига конференций УЕФА
«Айнтрахт» вырвал победу в матче с аморфным «Левски»
23:30 · Россия. Премьер-лига
Кокорин не выходил на поле за «Фиорентину» полтора года
22:57 · Лига конференций УЕФА
БАТЭ взял реванш у «Балкани», но завершил еврокубковую кампанию
22:56 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» с трудом прошла «Рапид», Кокорина выпустили на замену
22:54 · Лига конференций УЕФА
«Астана» прошла «Партизани» и пробилась в групповую стадию
22:53 · Лига конференций УЕФА
Киевское «Динамо» выбыло из еврокубков, снова проиграв «Бешикташу»
22:34 · Россия. Премьер-лига
ПАОК Оздоева сыграет на групповом этапе Лиги конференций
22:19 · Россия. Премьер-лига
Клуб российского голкипера сыграет в Лиге конференций
Все новости
Рекомендуем