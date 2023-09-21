«Динамо» Загреб - «Астана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Хорватии проходит матч первого тура Лиги конференций между «Динамо» Загреб и «Астаной».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Загреб - Астана
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Протокол игры
Невистич Иван•Мохаррами Садех•Перич Дино•Шутало Бошко•Любичич Роберт•Булат Марко•Мишич Йосип•Эмрели Махир•Батурина Мартин•Видович Габриэль•Петкович Бруно
Чондрич Йосип•Бейсебеков Абзал•Томашевич Зарко•Аманович Алекса•Оганесян Камо•Эбонг Макс•Лончар Стьепан•Вороговский Ян•Томасов Марин•Дарбо Дембо•Урега Фабьен
21 сентября. Стадион "Максимир" (Загреб).
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