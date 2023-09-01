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Лига конференций

​«Фиорентина» Кокорина узнала соперников: Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги конференций

01 Сентября 2023 • 16:05 Комментировать

В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций. 32 команды были распределены по восьми квартетам. Ниже приводим результаты жеребьёвки:

Группа А: «Лилль», «Слован», «Олимпия», «Клаксвик».

Группа В: «Гент», «Маккаби» Тель-Авив, «Заря», «Брейдаблик».

Группа С: «Динамо» Загреб, «Виктория» Пльзень, «Астана», «Балкани».

Группа D: «Брюгге», «Будё-Глимт», «Бешикташ», «Лугано».

Группа E: АЗ, «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски».

Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички».

Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, ХИК, «Абердин».

Группа Н: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак» Трнава, «Нордшелланн».

Первые матчи группового этапа Лиги конференций пройдут 21 сентября. Расписание игр будет опубликовано в ближайшее время.

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Действующим обладателем трофея Лиги конференций является «Вест Хэм».

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Фиорентина Лига конференций
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