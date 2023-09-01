​«Фиорентина» Кокорина узнала соперников: Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги конференций

В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги конференций. 32 команды были распределены по восьми квартетам. Ниже приводим результаты жеребьёвки:
Группа А: «Лилль», «Слован», «Олимпия», «Клаксвик».
Группа В: «Гент», «Маккаби» Тель-Авив, «Заря», «Брейдаблик».
Группа С: «Динамо» Загреб, «Виктория» Пльзень, «Астана», «Балкани».
Группа D: «Брюгге», «Будё-Глимт», «Бешикташ», «Лугано».
Группа E: АЗ, «Астон Вилла», «Легия», «Зриньски».
Группа F: «Ференцварош», «Фиорентина», «Генк», «Чукарички».
Группа G: «Айнтрахт», ПАОК, ХИК, «Абердин».
Группа Н: «Фенербахче», «Лудогорец», «Спартак» Трнава, «Нордшелланн».
Первые матчи группового этапа Лиги конференций пройдут 21 сентября. Расписание игр будет опубликовано в ближайшее время.
Действующим обладателем трофея Лиги конференций является «Вест Хэм».
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