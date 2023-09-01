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Луческу прокомментировал провал киевского «Динамо» в еврокубках

01 Сентября 2023 • 09:12 Комментировать

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о вылете своей команды из квалификации Лиги конференций. По сумме двух матчевого противостояния украинский коллектив уступил стамбульскому «Бешикташу» (2:3, 0:1).

«Бешикташ» потратил много денег, в его составе опытные игроки. Нам конкурировать с ними тяжело. Однако я горжусь своими игроками, с таким сильным соперником они сыграли достойно», - передает слова румынского специалиста пресс-служба киевского клуба.

Стоит отметить, что «Динамо» впервые за последние 18 лет не примет участия в групповой стадии евроокубков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Мирча Луческу
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