Луческу прокомментировал провал киевского «Динамо» в еврокубках

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о вылете своей команды из квалификации Лиги конференций. По сумме двух матчевого противостояния украинский коллектив уступил стамбульскому «Бешикташу» (2:3, 0:1).

«Бешикташ» потратил много денег, в его составе опытные игроки. Нам конкурировать с ними тяжело. Однако я горжусь своими игроками, с таким сильным соперником они сыграли достойно», - передает слова румынского специалиста пресс-служба киевского клуба.

Стоит отметить, что «Динамо» впервые за последние 18 лет не примет участия в групповой стадии евроокубков.