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Лига конференций

​С кем сыграют команды Кокорина и Оздоева: всё о жеребьёвке группового этапа Лиги конференций

01 Сентября 2023 • 01:17 Комментировать

В пятницу пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги конференций. 32 участника третьего по рангу клубного турнира УЕФА узнают имена своих соперников. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям обо всех деталях предстоящей церемонии.

Где и когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка группового этапа Лиги конференций пройдёт в Монако. Мероприятие начнётся 1 сентября в 15:30 по московскому времени. Следить за церемонией можно будет через текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

Кто участвует

На групповой стадии Лиги конференций выступят 32 команды. Прямые путёвки в группу третьего по рангу клубного турнира Европы не предусмотрены. 22 команды пробились в групповой этап через квалификацию, а ещё 10 команд оказались здесь после поражения в раунде плей-офф Лиги Европы.

Для жеребьёвки 32 команды будут разбиты на четыре корзины согласно их рейтингу. УЕФА окончательно утвердит состав корзин в пятницу утром. Согласно данным из открытых источников, они будут выглядеть так, как в таблице ниже.

Корзина 1
Корзина 2
Корзина 3
Корзина 4
АйнтрахтПАОКГенкЗриньски
Динамо ЗагребСлован БратиславаЗаряКлаксвик
БрюггеМаккаби Тель-АвивАстанаАбердин
АЗВиктория ПльзеньБешикташЧукарички
ГентАстон ВиллаХИКЛугано
ФенербахчеЛудогорецЛегияБрейдаблик
ЛилльФиорентинаСпартак ТрнаваНордшелланн
ФеренцварошБудё-ГлимтОлимпия ЛюблянаБалкани

 

Как пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка группового этапа Лиги конференций пройдёт в привычном формате. Участники мероприятия будут переходить от одной корзины к другой и постепенно сформировывать группы. В каждом квартете окажется по одному представителю каждой корзины, это понятно.

В одной группе не могут оказаться команды из одной страны. О других ограничениях, если они будут, УЕФА объявит перед началом жеребьёвки.

Интриги

В Лиге конференций хватает известных команд, которые могли бы выступить хотя бы в Лиге Европы. Можно выделить «Айнтрахт», который в 2022 году как раз выигрывал второй по рангу клубный турнир УЕФА. Теперь «орлы» попробуют хорошо выступить в третьем. Также в Лиге конференций будут играть загребское «Динамо», «Брюгге», «Фенербахче», «Лилль», «Астон Вилла», «Фиорентина», «Бешикташ»…

В некоторых командах, которые являются участниками Лиги конференций, выступают футболисты из России. Так, например, «Фиорентину» представляет Александр Кокорин, а ПАОК - Магомед Оздоев.

Когда пройдут матчи

Матчи первого тура группового этапа Лиги конференций пройдут 21 сентября, второго – 5 октября, третьего – 26 октября, четвёртого – 9 ноября, пятого – 30 ноября, а шестого – 14 декабря.

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Команды, которые в группах займут первые места, получат путёвки в 1/8 финала Лиги конференций. Команды, которые финишируют вторыми, попадают в стыковые матчи, где их соперниками будут те команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы.

Подготовил Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Фиорентина ПАОК Айнтрахт Франкфурт Динамо Загреб Астон Вилла Лига конференций
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