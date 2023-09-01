Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Определились все участники и корзины группового этапа Лиги конференций УЕФА-2023/24 официально

01 Сентября 2023 • 00:53 Комментировать

В четверг вечером определились все участники группового этапа третьего в истории розыгрыша Лиги конференций УЕФА.

Первая корзина: «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), «Динамо» (Загреб), «Брюгге», АЗ, «Гент», «Фенербахче», «Лилль», «Ференцварош»;

Вторая корзина: ПАОК, «Слован» (Братислава), «Маккаби» (Тель-Авив), «Виктория» (Пльзень), «Астон Вилла», «Лудогорец», «Фиорентина», «Будё-Глимт»;

Третья корзина: «Заря», «Астана», «Бешикташ», ХИК, «Спартак Трнава», «Олимпия» (Любляна), «Генк», «Легия»;

Четвёртая корзина: «Клаксвик», «Абердин», «Чукарички», «Балкани», «Лугано», «Брейдаблик», «Норшеллан», «Зриньски».

Жеребьёвка этой стадии турнира состоится 1 сентября.

Ранее 31 августа прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Все корзины завтрашней жеребьёвки Лиги Европы – здесь.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лига конференций
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ХИК ХИК
Фарул Констанца Фарул Констанца
2
0
Видео
Окончен после доп. времени
Будё-Глимт Будё-Глимт
Сепси Сепси
3
2
Видео
Окончен
Брейдаблик Брейдаблик
Струга Трим-Лум Струга Трим-Лум
1
0
1.25 5.40 16.00
Видео
Окончен
Твенте Твенте
Фенербахче Фенербахче
0
1
2.35 3.45 2.95
Видео
Окончен после пенальти
Бранн Бранн
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
3
3
5.90 3.45 1.68
Видео
Окончен
АПОЭЛ АПОЭЛ
Гент Гент
1
2
7.50 4.60 1.43
Видео
Окончен
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Тобол Тобол
3
0
1.33 4.40 11.50
Видео
Окончен
ПАОК ПАОК
Хартс Хартс
4
0
1.42 4.90 8.00
Видео
Окончен
Целе Целе
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
1
1
3.55 3.85 2.00
Видео
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Рапид Вена Рапид Вена
2
0
1.22 7.00 13.00
Видео
Окончен
Ференцварош Ференцварош
Жальгирис Жальгирис
3
0
Видео
Окончен
Партизани Партизани
Астана Астана
1
1
Видео
Окончен
Бешикташ Бешикташ
Динамо Киев Динамо Киев
1
0
Видео
Окончен после доп. времени
Днепр-1 Днепр-1
Спартак Трнава Спартак Трнава
1
2
Видео
Окончен после пенальти
Адана Демирспор Адана Демирспор
Генк Генк
1
0
2.35 3.85 2.85
Видео
Окончен
БАТЭ БАТЭ
ФК Балкани ФК Балкани
1
0
Видео
Окончен после доп. времени
Риека Риека
Лилль Лилль
1
1
4.40 4.10 1.77
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Левски София Левски София
2
0
1.28 5.80 12.50
Видео
Окончен
Брюгге Брюгге
Осасуна Осасуна
2
2
2.07 3.60 3.65
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Хиберниан Хиберниан
3
0
1.16 9.00 17.00
Видео
Окончен после пенальти
Легия Легия
Митьюлланд Митьюлланд
1
1
Видео
Окончен
Партизан Партизан
Нордшелланн Нордшелланн
0
1
Видео
Все матчи
Новости
31 Августа
23:58 · Лига конференций УЕФА
«Астон Вилла» снова разгромила «Хиберниан»
23:58 · Лига конференций УЕФА
«Лилль» лишь в овертайме забил решающий гол в ворота «Риеки»
23:36 · Лига конференций УЕФА
«Брюгге» ушёл от поражения в матче с «Осасуной» и выбил испанцев из еврокубков
23:35 · Лига конференций УЕФА
«Днепр-1» уступил «Славии» в овертайме и завершил еврокубковый сезон
23:30 · Лига конференций УЕФА
«Айнтрахт» вырвал победу в матче с аморфным «Левски»
23:30 · Россия. Премьер-лига
Кокорин не выходил на поле за «Фиорентину» полтора года
22:57 · Лига конференций УЕФА
БАТЭ взял реванш у «Балкани», но завершил еврокубковую кампанию
22:56 · Лига конференций УЕФА
«Фиорентина» с трудом прошла «Рапид», Кокорина выпустили на замену
22:54 · Лига конференций УЕФА
«Астана» прошла «Партизани» и пробилась в групповую стадию
22:53 · Лига конференций УЕФА
Киевское «Динамо» выбыло из еврокубков, снова проиграв «Бешикташу»
22:34 · Россия. Премьер-лига
ПАОК Оздоева сыграет на групповом этапе Лиги конференций
22:19 · Россия. Премьер-лига
Клуб российского голкипера сыграет в Лиге конференций
21:55 · Лига конференций УЕФА
«Тобол» выбыл из еврокубков, не сумев удивить в матче с «Викторией»
29 Августа
15:16 · Лига конференций УЕФА
​Канчельскис высказался о возможном бойкоте «Тоболом» матча Лиги конференций
27 Августа
15:19 · Украина. Премьер-лига
​Луческу – о своих словах в адрес «Бешикташа»: «Дискриминации не было»
Все новости
Рекомендуем