В четверг вечером определились все участники группового этапа третьего в истории розыгрыша Лиги конференций УЕФА.
Первая корзина: «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), «Динамо» (Загреб), «Брюгге», АЗ, «Гент», «Фенербахче», «Лилль», «Ференцварош»;
Вторая корзина: ПАОК, «Слован» (Братислава), «Маккаби» (Тель-Авив), «Виктория» (Пльзень), «Астон Вилла», «Лудогорец», «Фиорентина», «Будё-Глимт»;
Третья корзина: «Заря», «Астана», «Бешикташ», ХИК, «Спартак Трнава», «Олимпия» (Любляна), «Генк», «Легия»;
Четвёртая корзина: «Клаксвик», «Абердин», «Чукарички», «Балкани», «Лугано», «Брейдаблик», «Норшеллан», «Зриньски».
Жеребьёвка этой стадии турнира состоится 1 сентября.
Ранее 31 августа прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Все корзины завтрашней жеребьёвки Лиги Европы – здесь.
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