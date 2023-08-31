«Лилль» лишь в овертайме забил решающий гол в ворота «Риеки»

Завершился ещё один матч Лиги конференций. «Риека» взяла реванш у «Лилля» за 0:1 недельной давности. Хорваты чаще соперника наносили удары по воротам и в основное время победили с таким же счетом. Отличился на 58-й минуте Иван Смолчич. Дополнительное время, в котором более мастеровитая команда в итоге добилась своего. На 108-й минуте результативно пробил Джонатан Дэвид - 1:1, и «доги» остаются в еврокубках.
Протокол игры
|(1:0) Смолчич Иван58'
|109'Дэвид Джонатан (1:1)
Лабрович Недилько•Смолчич Иван•Галешич Нико• 45'Митрович Матей•Года Бруно•Ходжа Велдин116' (Богожевич Бруно (116') •Пашалич Марко77' (Обрегон Хорхе (77') • 114'Селахи Линдон87' (Илинкович Сильвио (87') •Фрук Тони 37'105' (Либер Адриан (105') •Янкович Нико46' (Вукчевич Андрия (46') • 111'Иванович Франьо 49'77' (Гргич Ален (77')
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Йоро Лени87' (Харальдссон Хакон-Арнар (87') •Рибейро Александро•Исмаили Гонсалвес•Андре Бенжамин•Гомес Анхель•Жегрова Эдон100' (Языджи Юсуф (100') •Кабелла Реми115' (Юмтити Самуэль (115') •Кавалейру Иван87' (Диаките Бафоде (87') • 100'Дэвид Джонатан 8'
31 августа. Стадион "Ружевица".
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