«Лилль» лишь в овертайме забил решающий гол в ворота «Риеки»

Завершился ещё один матч Лиги конференций. «Риека» взяла реванш у «Лилля» за 0:1 недельной давности. Хорваты чаще соперника наносили удары по воротам и в основное время победили с таким же счетом. Отличился на 58-й минуте Иван Смолчич. Дополнительное время, в котором более мастеровитая команда в итоге добилась своего. На 108-й минуте результативно пробил Джонатан Дэвид - 1:1, и «доги» остаются в еврокубках.