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Лига конференций

«Лилль» лишь в овертайме забил решающий гол в ворота «Риеки»

31 Августа 2023 • 23:58 Комментировать
Риека
1:1
Лилль
окончен после доп. времени

Завершился ещё один матч Лиги конференций. «Риека» взяла реванш у «Лилля» за 0:1 недельной давности. Хорваты чаще соперника наносили удары по воротам и в основное время победили с таким же счетом. Отличился на 58-й минуте Иван Смолчич.  Дополнительное время, в котором более мастеровитая команда в итоге добилась своего. На 108-й минуте результативно пробил Джонатан Дэвид - 1:1, и «доги» остаются в еврокубках.

Протокол игры  
Риека1:1Лилль
(1:0) Смолчич Иван58'  
  109'Дэвид Джонатан (1:1)
Лабрович НедилькоСмолчич ИванГалешич Нико  45'Митрович МатейГода БруноХоджа Велдин 116' (Богожевич Бруно ( 116') Пашалич Марко 77' (Обрегон Хорхе ( 77'  114') Селахи Линдон 87' (Илинкович Сильвио ( 87') Фрук Тони  37' 105' (Либер Адриан ( 105') Янкович Нико 46' (Вукчевич Андрия ( 46'  111') Иванович Франьо  49' 77' (Гргич Ален ( 77')
Запасные: Лепиница ИванВейга ДанилуДилавер ЭмирТодорович АлексаКабрая МарьянЗломислич Мартин
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоЙоро Лени 87' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 87') Рибейро АлександроИсмаили ГонсалвесАндре БенжаминГомес АнхельЖегрова Эдон 100' (Языджи Юсуф ( 100') Кабелла Реми 115' (Юмтити Самуэль ( 115') Кавалейру Иван 87' (Диаките Бафоде ( 87'  100') Дэвид Джонатан  8'
Запасные: Якубех АдамAaron MaloudaНегрель ТомГудмундссон ГабриэльМирамон ИгнасиоЗедатка Аким
31 августа. Стадион "Ружевица".

 

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Лилль Риека
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